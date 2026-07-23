Pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kavej 2 oficiálne mieri do kín. Film, ktorý si už stihol získať srdcia prvých divákov na letných festivaloch, sľubuje väčší a odvážnejší príbeh s obľúbenými postavami, no nestráca na svojej ľudskosti. Tvorcovia aj herecké hviezdy hlásia po prvotných premietaniach standing ovation a do kín prinášajú komédiu, ktorá má spájať a baviť.
Slovenská komédia Kavej 2, ktorá si získavala prvých divákov už počas letného turné, vstupuje vo štvrtok 23. júla do oficiálnej kinodistribúcie.
Snímka má už pomaly za sebou festivalové premietania pod holým nebom, ktoré sprevádzala výnimočná atmosféra, spontánny smiech aj dlhé ovácie po skončení filmu,
informovala Katarína Procházková z distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá prináša filmovú novinku do kín.
Radosti, starosti aj nové tváre
Príbeh sleduje pokračovanie života Kláry, Veroniky a ďalších postáv, ktoré si počas prvého filmu získali sympatie publika. Od udalostí prvého dielu uplynulo niekoľko rokov. Život priniesol nové radosti aj starosti, pribudli úplne nové postavy, vzťahy a predovšetkým situácie, ktoré tvorcovia opisujú vo viacerých rovinách, pričom sú:
- miestami neuveriteľne komické,
- miestami úprimne dojímavé,
- predovšetkým však veľmi blízke skutočnému životu bežných ľudí.
Pri Kavej sme nikdy nechceli robiť film, ktorý stojí len na gagoch. Vždy nám išlo o to, aby sa diváci smiali, ale aby sa v postavách zároveň našli a aby z kina odchádzali s pocitom, že strávili čas s ľuďmi, ktorých poznajú zo svojho života,
hovorí režisér Lukáš Zednikovič. Podľa jeho slov si práve vďaka tomuto prístupu komédia našla toľko oddaných fanúšikov, pričom dvojka tento pocit podľa neho nestráca, ale práve naopak. Je omnoho väčšia, odvážnejšia, no stále veľmi ľudská.
Známe obsadenie a veľká zodpovednosť
Pokračovanie opäť vzniklo podľa osvedčeného scenára Michaely Zakuťanskej a zostáva verné svetu, ktorý diváci už dobre poznajú. V hereckom obsadení sa tentoraz objaví pestrá zmes známych aj úplne nových tvárí:
- okrem Jany Kovalčikovej a Anny Jakab Rakovskej sa vracajú aj obľúbené postavy, ktoré stvárňujú herci Pavol Šimun, Lenka Barilíková, Branislav Matuščin, Peter Stašák, Zuzana Dancáková či Lýdia Ondrušová,
- čerstvé herecké posily, ktoré výrazne obohatia príbeh, sú Kristián Baran, Daniel Žulčák, Robo Jakab, Adrián Urda, Jaroslav Kyseľ a Alena Ďuránová.
Herečka Jana Kovalčiková otvorene priznáva, že pokračovanie úspešnej snímky bolo pre celý tím obrovskou výzvou a o to viac ju teší, že prvé reakcie divákov potvrdili vysoké očakávania.
Každý z nás cítil veľkú zodpovednosť voči ľuďom, ktorí si Kavej obľúbili. Nechceli sme urobiť len ďalší diel. Chceli sme priniesť príbeh, ktorý bude pravdivý, bude mať srdce a zároveň divákov rozosmeje. Keď sme po premietaniach videli ľudí tlieskať postojačky, bol to nádherný pocit a veľká úľava,
zhodnotila s nadšením Kovalčiková.
Producent filmu Daniel Dangl poukazuje najmä na to, že vyrobiť čisto slovenský film, a to špeciálne komédiu, je v našich podmienkach nesmierne náročný proces.
Snímka má však jedno krásne špecifikum a nesie v sebe presne to, čo nás spája, čo v súčasnosti všetci veľmi potrebujeme. Tento projekt nikdy nebol len obyčajným filmom, je to fenomén, ktorý buduje aj istú súdržnosť,
uzatvoril Dangl v mene celého tvorivého tímu. Informácie o filme a vyjadrenia tvorcov sprostredkovala tlačová agentúra TASR.