Ministerka kultúry Martina Šimkovičová reaguje na nečakané odstúpenie predsedu Rady Fondu na podporu umenia Matúša Oľhu. Šéfka rezortu tvrdí, že súčasná vlna kritiky nie je primárne o samotnom fungovaní inštitúcie, ale o odpore voči zmenám v systéme prerozdeľovania verejných financií. Podobne ako odstupujúci predseda, aj ministerka hovorí o extrémnom tlaku a systematickom spochybňovaní krokov svojho ministerstva.
Nie každá kritika súčasného nastavenia Fondu na podporu umenia (FPU) je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch. Vyhlásila to ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, ktorá je nominantkou strany SNS. Takto verejne zareagovala na oznámenie o odstúpení doterajšieho predsedu rady FPU Matúša Oľhu a na okolnosti, ktoré ho viedli k rozhodnutiu abdikovať.
Tlak a spochybňovanie zmien
Šimkovičová, podobne ako Oľha v odôvodnení svojho radikálneho rozhodnutia, poukazuje na systematické spochybňovanie vedenia rezortu kultúry, ako aj samotných ľudí, ktorých ako ministerka menovala do dôležitých funkcií.
Sme predmetom mimoriadneho drobnohľadu a často aj kritiky, ktorá neprichádza až po vyhodnotení výsledkov, ale ešte predtým, ako sa zmeny vôbec môžu prejaviť. Pracujeme v prostredí, v ktorom sa nespochybňujú iba jednotlivé rozhodnutia, ale často aj samotná legitimita zmien, ktoré presadzujeme,
upozornila Šimkovičová na napätú atmosféru v spoločnosti. Ministerka si myslí, že uvedený tlak nesúvisí s tým, že by ministerstvo robilo viac chýb ako iné rezorty štátu, ale súvisí predovšetkým s tým, že sa výrazne mení spôsob prerozdeľovania štátnych dotácií do kultúry.
Oľhov prínos a dočasné vedenie
Šéfka rezortu zároveň pripomína, že i pôsobenie Oľhu na čele Rady FPU sa odvíjalo v náročnom období, keď sa fungovanie fondu stalo jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti domácej kultúry. Napriek intenzívnej kritike a enormnému tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií dokázal podľa jej slov zabezpečiť, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy.
Ministerka deklarovala, že rezort pod jej vedením bude aj naďalej vytvárať vhodné podmienky na to, aby inštitúcia mohla plniť svoje poslanie profesionálne, transparentne a v prospech celej umeleckej obce. Očakáva, že verejné zdroje v kultúre budú rozdeľované podľa nasledujúcich priorít:
- na základe jasných a predvídateľných pravidiel,
- prostredníctvom prísne transparentných procesov,
- v súlade s definovaným verejným záujmom.
Predseda Rady FPU Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post vo štvrtok 23. júla. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. V rade však bude pôsobiť naďalej ako jej riadny člen. Do voľby nového predsedu rady, ktorá sa uskutoční v stredu 12. augusta, bude inštitúciu dočasne viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec.