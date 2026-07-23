Slovenská polícia vydala dôrazné varovanie pred čoraz častejším zneužívaním bankových účtov bežných občanov na pranie špinavých peňazí. Mnohí ľudia sa v honbe za vidinou ľahkého zárobku stávajú nedobrovoľnými komplicmi zločincov, za čo im hrozí prísne trestné stíhanie. Len od začiatku tohto roka vyšetrovatelia obvinili niekoľko osôb, cez ktorých účty pretiekli milióny eur z kriminálnej činnosti.
Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na množiace sa prípady zneužívania bankových účtov na legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, čo je proces odborne známy aj ako pranie špinavých peňazí. Množstvo ľudí si vôbec neuvedomuje, že prijatím lákavej ponuky na založenie účtu alebo poskytnutie prístupu k vlastným financiám výmenou za sľúbenú odmenu sa môžu stať nielen obeťou podvodu, ale priamo páchateľom závažného trestného činu.
Obvinenia a miliónové obraty
Od januára do mája tohto roka odbor finančného vyšetrovania národnej centrály osobitných druhov kriminality pod hlavičkou inštitúcie Prezídium Policajného zboru zasiahol voči viacerým osobám. Policajti počas vyšetrovania zistili nasledujúce alarmujúce skutočnosti:
- vyšetrovatelia vzniesli obvinenie voči piatim osobám pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti,
- obvinení počas telefonickej komunikácie s páchateľmi dobrovoľne poskytli údaje o svojich bankových účtoch a prístupoch k nim,
- v niektorých prípadoch na priamy pokyn podvodníkov dokonca založili úplne nové bankové účty,
- takýmto konaním umožnili páchateľom preprať finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovom obrovskom objeme približne 2,2 milióna eur.
Hrozba väzenia aj z nedbanlivosti
Zákon v takýchto prípadoch hovorí jasnou rečou a nevedomosť nikoho neospravedlňuje. Polícia vystríha pred následkami nezodpovedného zaobchádzania s osobnými údajmi a bankovými produktmi.
Trestnoprávna zodpovednosť môže občanovi vzniknúť aj v prípade nedbanlivostného konania. Za legalizáciu výnosu z trestnej činnosti z nedbanlivosti hrozí podľa platného Trestného zákona trest odňatia slobody až na dva roky,
varujú muži zákona vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Odporúčania a prevencia
Vyšetrovatelia preto apelujú na maximálnu obozretnosť. Občania by si mali dávať veľký pozor pri poskytovaní akýchkoľvek citlivých dát. Rizikové je najmä zdieľanie údajov z občianskeho preukazu, cestovného pasu, prihlasovacích údajov do internetbankingu či citlivých informácií k platobným kartám.
Odborníci na finančnú kriminalitu dôrazne radia dodržiavať tieto základné bezpečnostné zásady:
- nikdy nezakladajte bankové účty na žiadosť cudzích a neznámych osôb,
- za žiadnych okolností neumožnite iným osobám disponovať s vaším bankovým účtom,
- neposkytujte svoje osobné ani bankové údaje neznámym osobám prostredníctvom sociálnych sietí ani počas telefonických hovorov.
V okamihu, keď majiteľ stratí kontrolu nad tým, kto s jeho účtom nakladá a aké finančné prostriedky cez neho prechádzajú, vystavuje sa obrovskému riziku. Jeho účet môže byť zneužitý na páchanie ďalšej rozsiahlej trestnej činnosti, podporu organizovaných zločineckých skupín alebo dokonca na priame financovanie terorizmu.
Ak má občan akékoľvek podozrenie, že sa stal terčom podobného podvodného konania, mal by bezodkladne kontaktovať svoju banku a zároveň celú vec oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Bankový účet vedený na konkrétne meno je vždy výhradnou zodpovednosťou jeho majiteľa. Zdanlivo jednoduchý spôsob zárobku sa tak môže veľmi rýchlo skončiť trestným stíhaním a mimoriadne vážnymi právnymi následkami. Informácie a preventívne varovania poskytla verejnosti Polícia Slovenskej republiky.