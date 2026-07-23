Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov sa stretli vo filipínskej Manile, aby rokovali o možnostiach ukončenia konfliktu na Ukrajine. Kým Washington deklaruje pripravenosť zohrať konštruktívnu úlohu a hľadá prijateľné riešenie pre obe strany, Moskva trvá na dohodách z Aljašky a rázne žiada okamžité zastavenie dodávok amerických zbraní pre Kyjev.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po dôležitom stretnutí so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom vyhlásil, že Spojené štáty americké (USA) sú plne pripravené zohrať konštruktívnu úlohu a napomôcť k definitívnemu ukončeniu vojny na Ukrajine. Šéfovia diplomacií sa stretli vo štvrtok 23. júla na okraj rokovaní Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vo filipínskom hlavnom meste Manila.
Konštruktívny dialóg a hľadanie kompromisu
Rubio zhodnotil rokovania s ruským proťajškom veľmi pozitívne, hoci konkrétne podrobnosti o presnom obsahu strategického rozhovoru verejnosti prezradiť nechcel.
Mali sme naozaj dobrý a úprimný rozhovor. Prezident Donald Trump dal jasne najavo, že sme pripravení zohrať konštruktívnu úlohu pri ukončení tejto nezmyselnej vojny a sme na to pripravení,
uviedol k aktuálnemu postoju americkej administratívy.
Šéf americkej diplomacie zároveň pripomenul, že ozbrojený konflikt si už vyžiadal obrovskú daň. Poukázal pritom najmä na nevinné obete z radov civilistov a pretrvávajúce ruské útoky na Kyjev. Ako Rusko, tak aj Ukrajina majú podľa neho v súčasnosti pádny dôvod na ukončenie bojov. Hlavnou výzvou však naďalej zostáva nájdenie takého mierového riešenia, ktoré by dokázali obe znepriatelené strany v realite akceptovať.
Ruské podmienky a odkaz o zbraniach
Lavrov podľa ruských médií americkému ministrovi tlmočil, že Rusko je teoreticky pripravené na politicko-diplomatické vyriešenie prebiehajúceho konfliktu. Šéf ruskej diplomacie však počas rokovaní zdôraznil nasledujúce kľúčové podmienky a požiadavky Kremľa:
- Moskva je naďalej pevne odhodlaná riadiť sa princípmi, ktoré boli dohodnuté počas nedávneho stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina na Aljaške,
- Rusko odkázalo Washingtonu, že je absolútne neprijateľné, aby USA aj naďalej pokračovali v dodávkach vojenských zbraní kyjevskému režimu.
Informácie o diplomatických rokovaniach veľmocí a postojoch oboch krajín sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr Reuters a TASS.