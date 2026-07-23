Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dohodli na v poradí už 21. balíku sankcií proti Rusku. Výsledná dohoda je však pre diplomatické ústupky výrazne miernejšia, než pôvodne navrhovala Európska komisia. Grécko si presadilo výnimku pre prepravu skvapalneného plynu a zo zoznamu vypadli aj zákazy pre ruských vojakov či patriarchu Kirilla. Nová politická situácia v Maďarsku navyše prinútila viaceré štáty odhaliť svoje skutočné postoje k tvrdším opatreniam.
Zástupcovia členských štátov Európskej únie (EÚ) sa vo štvrtok 23. júla v Bruseli definitívne dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry, avšak konečná podoba reštriktívnych opatrení bude v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie značne miernejšia.
Kompromis a grécka výnimka na plyn
Grécko po niekoľkých dňoch náročných rokovaní napokon stiahlo svoje veto, ktorým schválenie balíka doteraz blokovalo.
Našiel sa kompromis. Návrh bol upravený a súhlasili s ním všetky členské štáty,
uviedol k prelomu v diplomatických rokovaniach nemenovaný zdroj.
Atény výmenou za stiahnutie veta získali mimoriadne dôležitú výnimku, ktorá sa týka prepravy ruského skvapalneného zemného plynu (LNG). Pre túto úľavu platia nasledujúce podmienky:
- Grécko bude môcť pokračovať v preprave LNG pre zákazníkov mimo EÚ aj po januári 2027,
- výnimka sa bude vzťahovať výlučne na zmluvy uzatvorené pred februárom 2022,
- celý proces a platnosť výnimky bude podliehať prísnemu každoročnému prehodnoteniu.
Grécka diplomacia žiadala tento ústupok s odôvodnením, že zákaz prepravy ruského plynu do tretích krajín by neprimerane poškodil európske spoločnosti, zatiaľ čo ich lukratívne zákazky by mohli okamžite prevziať konkurenti z krajín mimo Únie.
Zastropovanie cien ropy a postoj Írska
Členské štáty sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel o ďalších dvanásť mesiacov. Ak by sa krajiny na tomto dôležitom opatrení nedohodli do štvrtka 23. júla, cenový strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii konfliktu na Blízkom východe automaticky zvýšil približne na 58 dolárov za barel. Z tohto vyššieho limitu by mohla Moskva výrazne profitovať.
Kompromisný návrh po dňoch neúspešných rokovaní predložilo napokon Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Ide o dôležitý krok vpred v prvých týždňoch írskeho predsedníctva a ďalší jasný dôkaz toho, že Európa stojí po boku Ukrajiny proti nelegálnej a brutálnej agresívnej vojne Ruska,
uviedlo k schváleniu balíka írske predsedníctvo na sociálnej sieti X.
Zmiernené sankcie a zmena v Maďarsku
Európska komisia predstavila návrh nového súboru sankcií ešte v júni tohto roka. Rokovania sa však extrémne predĺžili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Išlo napríklad o plošný zákaz dovozu ruských rýb či obmedzenia týkajúce sa víz pre ruských vojakov. Bulharsko zároveň uviedlo, že sa mu podarilo zabrániť zaradeniu ruského pravoslávneho patriarchu Kirilla na sankčný zoznam.
Zaujímavý politický kontext v tejto súvislosti priniesol portál Politico. Bývalý maďarský líder Viktor Orbán totiž roky poskytoval ostatným krajinám priestor na skryté odmietanie prísnejších opatrení tým, že sám hlasno blokoval sankcie. Keďže v súčasnosti vedie Maďarsko premiér Péter Magyar a Budapešť už procesom nebráni, ostatné vlády museli svoje výhrady k sankciám obhajovať úplne otvorene.
Napriek mnohým úpravám však obsahuje 21. balík viaceré významné opatrenia, ktoré zasiahnu ruskú ekonomiku:
- počíta s odpojením ďalších 32 ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT,
- sankčný zoznam sa rozšíri o viac než 250 fyzických a právnických osôb,
- zavedú sa ďalšie prísne opatrenia zamerané na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel.
Informácie o detailoch novej sankčnej dohody a postojoch členských štátov sprostredkovali pre tlačové agentúry TASR a AFP viacerí európski diplomati.