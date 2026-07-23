Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Pre agentúry TASR a AFP to potvrdili viacerí diplomati.
Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. „Našiel sa kompromis. Návrh bol upravený a súhlasili s ním všetky členské štáty,“ uviedol diplomatický zdroj. Atény výmenou za stiahnutie veta získali výnimku, ktorá im umožní pokračovať aj po januári 2027 v preprave ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) pre zákazníkov mimo EÚ. Výnimka sa bude vzťahovať na zmluvy uzatvorené pred februárom 2022 a bude podliehať každoročnému prehodnoteniu.
Grécko žiadalo výnimku s odôvodnením, že zákaz prepravy ruského LNG do tretích krajín poškodí európske spoločnosti, zatiaľ čo ich zákazky by mohli prevziať konkurenti z krajín mimo Únie.
Členské štáty sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel o ďalších 12 mesiacov. Ak by sa krajiny na tomto opatrení nedohodli do štvrtka, cenový strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii konfliktu na Blízkom východe automaticky zvýšil približne na 58 dolárov za barel. Rusko, významný vývozca ropy, by z vyššieho limitu mohlo profitovať.
Kompromisný návrh po niekoľkých dňoch neúspešných rokovaní predložilo Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ. „Dôležitý krok vpred v prvých týždňoch írskeho predsedníctva a ďalší jasný dôkaz toho, že Európa stojí po boku Ukrajiny proti nelegálnej a brutálnej agresívnej vojne Ruska,“ uviedlo sa sociálnej sieti X.
Ministri zahraničných vecí členských štátov by mali balík jednomyseľne potvrdiť ešte vo štvrtok prostredníctvom písomnej procedúry. Následne bude zverejnené jeho úplné znenie.
Európska komisia predstavila návrh nového súboru sankcií v júni. Rokovania o jeho konečnej podobe sa však predĺžili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Išlo napríklad o zákaz dovozu ruských rýb či obmedzenia týkajúce sa víz pre ruských vojakov. Bulharsko zároveň uviedlo, že sa mu podarilo zabrániť zaradeniu ruského pravoslávneho patriarchu Kirilla na sankčný zoznam.
Portál Politico napísal, že Viktor Orbán - dlhoročný maďarský populistický líder, ktorý si vybudoval blízke vzťahy s Kremľom a opakovane hrozil blokovaním sankcií - roky poskytoval ostatným krajinám priestor na odmietanie prísnejších opatrení. Keďže v súčasnosti vedie Maďarsko Péter Magyar a Budapešť už týmto krokom nebráni, ostatné vlády musia svoje výhrady obhajovať otvorene.
Napriek úpravám obsahuje balík viaceré významné opatrenia. Počíta s odpojením ďalších 32 ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 fyzických a právnických osôb a ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel.
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3 4 mar faz mia