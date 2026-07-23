Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha nečakane odstupuje zo svojej vedúcej funkcie. Svoje rozhodnutie odôvodňuje neznesiteľným mediálnym tlakom a systematickým lynčom, ktorý podľa jeho slov už prestal byť únosný. Hoci sa vzdáva predsedníckej stoličky, v rade plánuje naďalej pôsobiť. Jeho krok prichádza v tieni nedávneho škandálu s údajným odpočúvaním zamestnancov kultúrnej inštitúcie.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je podľa vlastných slov dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný ďalej znášať. Zároveň však deklaruje, že bude v inštitúcii naďalej pôsobiť ako jej radový člen.
Mediálny lynč a ignorovanie faktov
Oľha je presvedčený, že to, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť zo strany médií objektívnym informovaním verejnosti.
Je to niekoľkomesačný lynč. Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka,
uviedol doterajší predseda k aktuálnej vyhrotenej situácii. Dodal, že si plne ctí právo novinárov i verejnosti na kritiku inštitúcie, no vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom považuje za systematické opotrebúvanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na ich životy a prestalo byť únosné.
Bývalý šéf rady nespochybňuje právo médií pýtať sa, ani povinnosť verejnej inštitúcie odpovedať. Podľa neho si FPU túto povinnosť preukázateľne a opakovane plní aj nad rámec toho, čo jej ukladá zákon.
Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna,
vyhlásil rázne k prístupu niektorých novinárov.
Kauza odpočúvania a odchod pred novinármi
V tomto kontexte Oľha vysvetlil aj svoju reakciu po napätom rokovaní rady v stredu 22. júla. Po oznámení, že fond podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy, na následné otázky médií už neodpovedal a evidentne rozrušený sa snažil vymaniť z ich dosahu.
Neodpovedal som na otázky preto, že som už nemal čo dodať. Na tie isté otázky odpovedám verejne niekoľko mesiacov a odpovede sa jednoducho neberú na vedomie. Nešlo o mlčanie. Išlo o vyčerpanie človeka, ktorý sa už mnohokrát vyjadril a zakaždým zistil, že na tom nezáleží,
dodal k stredajšiemu incidentu s tým, že vo svojej práci na prospech ozdravenia pomerov v slovenskej kultúre bude pokračovať ako riadny člen rady FPU aj naďalej.
Samotné rokovanie sa primárne týkalo závažného podozrenia, ktoré v inštitúcii rezonuje už niekoľko dní. K údajnému odpočúvaniu sú nateraz známe nasledujúce fakty:
- v priestoroch fondu mali zamestnanci nájsť skryté odpočúvacie zariadenia,
- pracovníci ich údajne objavili priamo v kanceláriách pripevnené pod pracovnými stolmi,
- nález potvrdila ešte vo štvrtok 16. júla manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová,
- celým prípadom a podozreniami sa už intenzívne zaoberajú orgány činné v trestnom konaní.
Informácie o abdikácii predsedu rady a dianí vo fonde sprostredkovala tlačová agentúra TASR.