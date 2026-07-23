Tragický nočný požiar bytového domu v Šuranoch si vyžiadal jeden ľudský život. Plamene zachvátili byt na siedmom poschodí krátko pred polnocou, čo si vyžiadalo okamžitú evakuáciu desiatok obyvateľov. Zatiaľ čo hasiči bojovali so živlom v dýchacích prístrojoch, v zhorenisku našli telo bez známok života. Polícia už začala vo veci trestné stíhanie.
Pri požiari bytu v meste Šurany v okrese Nové Zámky prišla o život jedna osoba. Ničivý požiar vypukol krátko pred polnocou v stredu 22. júla. Na miesto mimoriadnej udalosti boli okamžite vyslané všetky dostupné záchranné zložky.
Nočná evakuácia a nález tela
Pri masívnom požiari bytu, ktorý sa nachádzal na siedmom poschodí, bolo potrebné z bytového domu preventívne evakuovať na bezpečné priestranstvo pred budovou približne 15 osôb. Po úspešnom uhasení požiaru záchranári objavili v zničenom byte telo 59-ročnej osoby bez známok života.
Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a pre presné stanovenie príčiny úmrtia nariadil vykonať pitvu,
uviedla k nálezu tela a ďalšiemu postupu polícia.
Zásah hasičov a obrovské škody
Zásah proti plameňom na vyššom poschodí si vyžiadal nasadenie špeciálnej techniky. O podrobnostiach hasenia a následkoch informovali záchranné zložky s nasledujúcimi faktami:
- hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými prúdmi vody,
- zásah prebiehal za súčasného odvetrania silno zadymených priestorov bytu a chodieb,
- predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 100-tisíc eur.
Vyšetrovanie príčin tragédie
Príčinu vzniku tragického požiaru aktuálne podrobne vyšetruje špecializovaný zisťovateľ príčin požiarov. Podľa prvotných zistení z miesta činu mohlo dôjsť k vzniku plameňov v dôsledku neopatrnej manipulácie s otvoreným ohňom, pričom presná príčina bude predmetom ďalšieho rozsiahleho vyšetrovania.
Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin všeobecného ohrozenia. O podrobnostiach nočnej tragédie a zásahu spoločne informovali Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.