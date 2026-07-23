Opozičné hnutie KDH ostro kritizuje vedenie Slovenskej pošty. Na základe podnetov od samotných zamestnancov upozorňuje na kritický personálny podstav, neúmerné pracovné zaťaženie a nezmyselnú byrokraciu, pričom od vedenia žiada vysvetlenie a zverejnenie odmien manažmentu. Slovenská pošta však tieto tvrdenia rázne odmieta, bráni sa internými štatistikami o masívnom poklese doručovaných zásielok a odkazuje politikom, aby štátny podnik nezneužívali v predvolebnom boji.
Podnety od zamestnancov štátneho podniku hovoria o personálnom podstave, neúmernom pracovnom zaťažení, pribúdajúcej administratíve a kontrolách zameraných prevažne na formálne pochybenia. Na tento stav upozornilo opozičné KDH, ktoré žiada vysvetlenie postupu vedenia spoločnosti a zverejnenie informácií o platoch a odmenách jej vrcholového manažmentu. Samotná Slovenská pošta túto ostrú kritiku kategoricky odmieta.
Ľudia nám tiež píšu, že chýbajúcich pracovníkov suplujú kolegovia. Tí potom vykonávajú viacero pozícií naraz. Namiesto personálneho posilnenia navyše prichádzajú ďalšie kontroly, pri ktorých sa hľadajú chýbajúce pečiatky, podpisy a iné formálne nedostatky. Takto sa moderná a konkurencieschopná pošta budovať nedá,
skonštatoval podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj za hnutie KDH Igor Janckulík. Zamestnanci podľa neho nemôžu donekonečna suplovať zlyhania manažmentu a ešte byť trestaní za to, že pri enormnom pracovnom zaťažení jednoducho nestíhajú plniť neustále pribúdajúce administratívne povinnosti.
Žiadosť o platy a mimoriadny výbor
Na základe platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám preto Janckulík požiadal Slovenskú poštu o okamžité sprístupnenie údajov o platoch a odmenách celého vrcholového manažmentu. Na utorok 4. augusta tiež inicioval zvolanie rokovania parlamentného výboru k tejto pálčivej téme. Od vedenia spoločnosti a príslušného ministerstva bude dôrazne žiadať vysvetlenia vo viacerých oblastiach:
- vysvetlenie reálnych pracovných podmienok radových zamestnancov pošty,
- špecifikáciu kritérií, na základe ktorých dochádza k rušeniu pobočiek,
- predstavenie alternatívnych riešení, ktoré štát ponúkne dotknutým obciam a ich obyvateľom po zatvorení prevádzok.
Verejnosť má právo vedieť, za akú odmenu vedenie vykonáva túto arogantnú transformáciu. Na jednej strane máme preťažených zamestnancov, zhoršovanie služieb a zatváranie pobočiek, na druhej strane manažment, ktorý musí niesť zodpovednosť za výsledky svojich rozhodnutí,
doplnil opozičný poslanec svoje požiadavky na transparentnosť.
Reakcia pošty a štatistiky o poklese
Slovenská pošta v oficiálnej reakcii odmietla, aby sa jej zamestnanci, klienti a poštové služby stali predmetom aktuálneho predvolebného politického boja, ktorý je podľa nej založený výlučne na všeobecných tvrdeniach, domnienkach a ničím nepodložených obvineniach. Dodržiavanie Zákonníka práce, podnikovej kolektívnej zmluvy a ochrana práv zamestnancov sú pre vedenie podľa vyjadrení podniku absolútne nedotknuteľné.
Ak ktokoľvek disponuje konkrétnymi informáciami o porušovaní pracovnoprávnych predpisov, vyzývame ho, aby ich bezodkladne predložil Slovenskej pošte alebo príslušným kontrolným orgánom s uvedením konkrétnej prevádzky, dátumu alebo opisu udalosti. Každý takýto podnet dôsledne preveríme,
zdôraznila hovorkyňa firmy Eva Peterová. Zároveň obhájila fakt, že kontroly pracovísk sú úplne štandardnou súčasťou riadenia každej veľkej spoločnosti. Ich cieľom je podľa pošty zabezpečiť kvalitné služby, ochranu majetku, dodržiavanie interných pravidiel a bezpečné pracovné prostredie, a preto v nich bude podnik pokračovať aj naďalej.
Spoločnosť sa rázne ohradila aj voči tvrdeniam o údajnom systematickom preťažovaní zamestnancov. Na svoju obranu zverejnila interné štatistiky:
- od roku 2020 klesol počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi takmer o polovicu, pričom klesá aj počet zákazníckych operácií na pobočkách,
- napríklad v Banskej Bystrici klesol počet doručovaných zásielok z viac ako 418-tisíc kusov mesačne na približne 182-tisíc kusov,
- priemerný počet transakcií vybavených jedným zamestnancom za deň klesol z pôvodných 229 na 116 operácií.
Podľa hovorkyne od roku 2018 klesol celkový objem poskytovaných poštových služieb o 62 percent, listových zásielok o 59 percent, poštových poukazov o 64 percent a samotná produktivita práce o 50 percent. Priemerná mzda zamestnancov však za rovnaké obdobie vzrástla približne o 60 percent.
Prispôsobovanie počtu pracovníkov reálnemu objemu práce a kumulovanie pracovných činností preto nie je šikanovanie zamestnancov, ale štandardný princíp efektívneho riadenia každej zodpovednej spoločnosti,
uzavrela argumentáciu Peterová odmietajúc akékoľvek zlyhania v prístupe k zamestnancom.