Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov absolvovali kľúčové bilaterálne rokovania počas summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. Hlavnými témami stretnutia boli bilaterálne vzťahy, ukončenie vojny na Ukrajine a eskalácia na Blízkom východe. Kým Moskva zopakovala svoje územné požiadavky a odvolávala sa na spornú dohodu z Aljašky, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa snaží oživiť zamrznuté diplomatické úsilie rokovaniami s americkými vyjednávačmi.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa vo štvrtok 23. júla popri rokovaní šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) stretol so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Obaja vrcholní predstavitelia rokovali o viacerých bilaterálnych otázkach, spôsoboch ako ukončiť vojnu na Ukrajine a tiež o napätej situácii na Blízkom východe. Podľa ruských médií trval tento rozhovor, ktorý bol zorganizovaný priamo z iniciatívy Spojených štátov (USA), presne 35 minút.
Stručné stanovisko a ruské požiadavky
Americké ministerstvo zahraničných vecí k obsahu stretnutia zverejnilo len veľmi stručné oficiálne stanovisko.
Počas stretnutia obaja diplomati diskutovali o vzťahoch medzi USA a Ruskom a o potrebe ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou,
uviedol americký rezort diplomacie, pričom k rokovaniam neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.
Lavrov podľa ruských médií Rubiovi priamo tlmočil, že Rusko je pripravené na politicko-diplomatické vyriešenie konfliktu na Ukrajine. Šéf ruskej diplomacie zdôraznil, že Moskva je naďalej odhodlaná riadiť sa princípmi dohodnutými počas stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina na Aljaške. Lavrov zároveň využil stretnutie na formulovanie tvrdých odkazov voči Západu:
- považuje za absolútne neprijateľné, aby USA naďalej pokračovali v dodávkach zbraní kyjevskému režimu,
- ostro odsúdil destabilizujúcu činnosť európskych krajín,
- tieto štáty sa podľa neho naďalej cielene snažia spôsobiť Rusku strategickú porážku.
Sporná dohoda z Anchorage a Zelenského aktivita
Ruská strana dlhodobo tvrdí, že prezidenti sa na summite v meste Anchorage dohodli na základných bodoch mierovej dohody. Kremeľ sa na výsledky týchto rokovaní opakovane odvoláva, pričom základom budúceho mierového riešenia by podľa neho malo byť stiahnutie Ukrajiny z územia Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných bojových oblastiach. Samotný Marco Rubio však ešte v júni tohto roka rázne poprel, že by k akejkoľvek takejto dohode na Aljaške vôbec došlo.
Rozhovory o ukončení vojny, ktoré pôvodne sprostredkovali USA, sa podľa diplomatických zdrojov zastavili, keďže Washington je momentálne plne zaneprázdnený konfliktom na Blízkom východe.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však naďalej aktívne hľadá cesty k mieru. V stredu 22. júla osobne hovoril s kľúčovými americkými vyjednávačmi, ktorými sú Steve Witkoff a Jared Kushner.
S vyjednávačmi sme viedli dobrý a dôležitý rozhovor o tom, ako oživiť diplomatické úsilie a čo najviac sa priblížiť k vytúženému mieru,
opísal priebeh stretnutia samotný ukrajinský prezident. Informácie o najnovšom diplomatickom vývoji sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a TASS.