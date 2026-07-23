Cesty v okrese Poprad si vyžiadali ďalšiu krutú daň. Pri večernej dopravnej nehode neďaleko obce Batizovce prišiel o život 41-ročný vodič po mimoriadne tvrdom náraze do pevnej prekážky. Aj napriek obrovskej snahe privolaných záchranárov sa zraneného muža nepodarilo oživiť a priamo na mieste tragédie skonal. Polícia začala prípad intenzívne vyšetrovať.

K fatálnej dopravnej nehode došlo v stredu 22. júla vo večerných hodinách. Miestom nešťastia bola lokalita pri štrkopieskoch v obci Batizovce, ktorá sa nachádza v Popradskom okrese. Pri havárii vyhasol život 41-ročného muža sediaceho za volantom osobného auta.

Náraz do betónových panelov

O podrobnostiach stredajšej tragédie informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove, ktoré k prípadu uviedlo nasledujúce fakty:

  • k udalosti došlo vo večerných hodinách, presnejšie krátko pred 20.30 h,
  • vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel z cesty,
  • následne narazil priamo do masívnych betónových panelov.

Márna snaha záchranárov a vyšetrovanie

Na miesto havárie okamžite smerovali všetky dostupné záchranné zložky, no ich boj o život ťažko zraneného šoféra nebol úspešný.

Napriek snahe záchranárov sa muža nepodarilo zachrániť a závažným zraneniam, žiaľ, na mieste podľahol,

uviedla polícia k smutnému záveru záchrannej akcie prostredníctvom svojho oficiálneho profilu na sociálnej sieti.

Bližšie okolnosti, presná miera zavinenia, ako aj bezprostredná príčina tejto tragickej nehody sú v súčasnosti predmetom prebiehajúceho policajného vyšetrovania. Muži zákona momentálne zhromažďujú všetky dostupné stopy na objasnenie situácie, ktorá viedla k smrteľnému nárazu.