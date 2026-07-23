Penzión Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach opäť ožije hudbou. Už tento piatok odštartuje 26. ročník populárneho hudobného festivalu Žákovic Open. Podujatie, ktoré si od svojho vzniku zakladá na jedinečnom čare a rodinnej atmosfére, prinesie bohatý program plný domácich hviezd a do svojej druhej štvrťstoročnice vstupuje s úplne novým mottom.
Penzión Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach bude od piatku 24. júla dejiskom obľúbeného podujatia Žákovic Open. Festival je známy najmä tým, že sa na ňom človek nestratí v dave a všetci sú tam naladení na jednu vlnu.
Domáca tvorba a exkluzívny koncert
Tohtoročná dramaturgia opäť vsádza predovšetkým na kvalitnú domácu tvorbu. Návštevníci sa môžu počas dvoch dní tešiť na vystúpenia známych interpretov. Chýbať nebude ani domáca stálica Hex, ktorá v sobotu večer odohrá exkluzívny koncert ušitý priamo na mieru. Zoznam ďalších hlavných hviezd a účinkujúcich je mimoriadne pestrý:
- kapely Billy Barman a Korben Dallas,
- hip-hopová legenda AMO,
- dvojica Vec so Škrupom,
- legenda Slobodná Európa či drsný rap v podaní Fvck Kvlt,
- o zábavu sa postarajú aj Vrbovskí Víťazi, Trolejboys, Cpt. Slice, Šmox, Revisors, Noční jazdci, Peter Juhas, Duo Slanina, Vampiros Legendarios a zoskupenie Silné reči.
Otvorenosť a zachovaná rodinná DNA
Do svojej druhej štvrťstoročnice vstupuje festival s novým heslom We Are Open. Tento odkaz, viditeľný na tohtoročných vizuáloch, hovorí jasne o spájaní, empatii a odmietaní akéhokoľvek škatuľkovania.
Chceme, aby sa tu príjemne cítil každý. Pre nás to znamená otvorenosť voči hudbe, ľuďom, novým nápadom aj zážitkom. Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré je pre mnohých oázou pokoja, lásky, hudby a radosti. Sme otvorení všetkým, ktorí majú srdce na správnom mieste a vedia rozdávať radosť,
vysvetľuje filozofiu nového motta hlavný organizátor Tomáš Yxo Dohňanský.
Za 25 rokov existencie sa z podujatia stal festival, na ktorý chodia ľudia z celého Slovenska, no napriek tomu si zachoval svoju intímnu tvár.
Mám radosť z toho, že sme nestratili to najdôležitejšie, našu DNA, čaro malého festivalu. Stále je to miesto, kde si ľudia aj kapely prídu oddýchnuť, stretnúť sa a zažiť víkend, ktorý nie je len o koncertoch. Samozrejme, technicky aj organizačne sme sa za tých 25 rokov obrovsky posunuli, ale naďalej sa snažíme, aby Žákovic stále bol festival, ktorý robia ľudia primárne pre ľudí,
dodal Yxo k vývoju a atmosfére obľúbeného hudobného podujatia. Informácie o festivale poskytol PR manažér Marek Kučera a sprostredkovala ich tlačová agentúra TASR.