Situácia na Blízkom východe sa naďalej vyostruje. Jemenskí povstalci húsíovia zaútočili v Červenom mori na saudskoarabský ropný tanker, čo už oficiálne potvrdili aj tamojšie štátne médiá. Incident nasleduje bezprostredne po vyhlásení tvrdej námornej blokády, ktorej cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny. Do pohotovosti uviedla svoje sily aj kuvajtská armáda, ktorá v noci zachytila nepriateľské drony.
Plavidlo patriace saudskoarabskej spoločnosti zasiahli počas plavby v Červenom mori. O incidente informovali vo štvrtok 23. júla s odvolaním sa na oficiálny zdroj saudskoarabské štátne médiá. Potvrdenie o zásahu prišlo po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia vyhlásili, že zaútočili na tankery na tejto dôležitej námornej trase.
Zdroj, ktorý citovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA, spresnil detaily. Podľa zverejnených informácií sa plavidlo s názvom Encelia stalo terčom útoku, čo spôsobilo požiar priamo na prove lode. Všetci členovia posádky sú však podľa zdroja v poriadku a neutrpeli žiadne zranenia.
Priznanie húsíov a vyhlásenie blokády
Húsíovia sa v stredu 22. júla prihlásili k zodpovednosti za útoky. Vo svojom vyhlásení na komunikačnej platforme Telegram potvrdili, že úspešne uskutočnili cielenú vojenskú operáciu zameranú na dva saudskoarabské ropné tankery z dôvodu porušenia vyhlásenej blokády. Zároveň identifikovali dotknuté plavidlá ako spomínanú loď Encelia a tanker Layla.
Jemenskí povstalci vyhlásili tvrdú námornú blokádu Saudskej Arábie ešte v pondelok 20. júla. Ich radikálne kroky a plány zahŕňajú nasledujúce hrozby:
- pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré akokoľvek využívajú saudskoarabské prístavy,
- ich hlavným cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode,
- podľa vyhlásenia vojenského hovorcu ide o priamu odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v meste Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Zostrelené drony v Kuvajte
Do napätej situácie v regióne sa zapojila aj kuvajtská armáda, ktorá vo štvrtok skoro ráno v separátnom vyhlásení oznámila, že zachytila nad svojím územím nepriateľské drony. K tomuto kroku došlo v čase, keď Irán v uplynulých dňoch podnikol na túto krajinu hneď niekoľko útokov.
Kuvajtská protivzdušná obrana momentálne reaguje na hrozby v podobe nepriateľských bezpilotných lietadiel,
uviedla armáda k aktuálnej bezpečnostnej hrozbe v nočnom príspevku na sociálnej sieti X. Informácie o eskalácii konfliktu na Blízkom východe a napadnutých plavidlách sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.