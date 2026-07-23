Zničujúce lesné požiare na juhozápade Francúzska naberajú na sile. Hasiči v extrémne náročných podmienkach bojujú s plameňmi, ktoré si už vyžiadali evakuáciu vyše dvanásťtisíc obyvateľov a turistov. Situáciu navyše tragicky poznačila smrť dvoch záchranárov, zatiaľ čo v obľúbených dovolenkových lokalitách naďalej platí najvyšší stupeň varovania pred ohnivým živlom.
Lesné požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí. O tomto ráznom preventívnom kroku informovali miestne úrady vo štvrtok 23. júla. Celkový počet osôb, ktoré museli pre plamene neplánovane opustiť svoje domovy a dovolenkové ubytovania, tak stúpol na približne 12-tisíc.
Evakuácia tisícok turistov a zničené územie
Zodpovedné zložky vo štvrtok skoro ráno preventívne evakuovali tisícky ľudí zo šiestich kempingov a priľahlej obytnej zóny. Ohrozená oblasť sa nachádza severne od vyhľadávaného luxusného letoviska Cap Ferret. Miestne úrady zhodnotili rozsah katastrofy už v stredu 22. júla neskoro večer, pričom predbežné čísla sú alarmujúce.
Plamene už v danej oblasti úplne zničili približne dvetisíc hektárov územia a nebezpečenstvo naďalej pretrváva,
uviedli zástupcovia regiónu k rozsahu vyčíňajúceho živlu.
Masy turistov museli záchranári preventívne evakuovať už počas stredajších večerných hodín v blízkosti mesta Bordeaux na francúzskom atlantickom pobreží. Požiar tam vypukol ešte ráno v obci Saumos. Masívny zásah v extrémne nepriaznivých poveternostných podmienkach si vyžiadal nasadenie obrovských personálnych aj technických kapacít:
- oheň sa bleskovo rozšíril na obrovskú plochu presahujúcu 800 hektárov,
- do priameho boja s plameňmi nasadili približne 500 profesionálnych hasičov,
- zo vzduchu situáciu pomáhajú zvládať štyri špeciálne hasiace lietadlá,
- na mieste nešťastia zasahuje minimálne 150 záchranných vozidiel.
Tragická smrť hasičov a najvyšší stupeň varovania
V ohrozenom departemente Gironde naďalej zostáva v platnosti najvyšší, červený stupeň varovania pred lesnými požiarmi. Úrady preto neustále vyzývajú všetkých obyvateľov i návštevníkov lokality, aby striktne dodržiavali oficiálne pokyny a postupovali s maximálnou možnou opatrnosťou.
Mimoriadne náročná situácia si nanešťastie vyžiadala aj obete na životoch priamo v radoch zasahujúcich zložiek. Pri inom požiari na letisku v Bordeaux zahynuli ešte v utorok 21. júla dvaja hasiči, ktorých záchranné vozidlo uviazlo v smrtiacich plameňoch. Informácie o prírodnej katastrofe a priebehu evakuácií sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe pôvodných správ od medzinárodných agentúr AFP a DPA.