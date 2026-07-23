Napätie v Červenom mori prudko eskaluje. Jemenskí povstalci húsíovia zaútočili na ropné tankery pri pobreží Saudskej Arábie po tom, čo začiatkom týždňa vyhlásili tvrdú námornú blokádu. Zásah neznámym projektilom spôsobil na jednom z plavidiel požiar. Útočníci sa vyhrážajú úplným uzavretím strategickej úžiny Báb al-Mandab a civilným lodiam už posielajú výhražné rádiové varovania.
Projektil zasiahol v stredu 22. júla tanker v Červenom mori pri pobreží Saudskej Arábie. O vážnom incidente informovala britská organizácia pre bezpečnosť námornej plavby UKMTO. K samotnému útoku došlo približne 70 námorných míľ juhozápadne od saudskoarabského prístavu aš-Šukajk.
Kapitán tankera nahlásil zásah neznámym projektilom, ktorý na palube spôsobil požiar. Posádka v súčasnosti s plameňmi bojuje,
uviedla britská organizácia UKMTO vo svojom oficiálnom vyhlásení k napadnutej lodi.
Priznanie húsíov a cielená operácia
Jemenskí povstalci, ktorých dlhodobo podporuje Irán, sa medzitým prihlásili k zodpovednosti za útoky na dva saudskoarabské ropné tankery. Vo svojom vyhlásení zverejnenom na komunikačnej platforme Telegram potvrdili k operácii nasledujúce skutočnosti:
- uskutočnili cielenú vojenskú operáciu zameranú na plavidlá, ktoré podľa nich porušili vyhlásenú blokádu,
- zasiahnuté ropné tankery priamo identifikovali ako plavidlá Encelia a Layla.
Námorná blokáda a varovania lodiam
Radikálni povstalci vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie ešte v pondelok 20. júla. Svoje hrozby a ciele definovali takto:
- budú útočiť na všetky tankery a plavidlá, ktoré akokoľvek využívajú saudskoarabské prístavy,
- ich konečným cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode,
- ide o priamu odvetu za nedávny saudský útok na medzinárodné letisko v meste Saná a za dlhoročnú blokádu Jemenu.
Zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v regióne potvrdzuje aj Medzinárodná komora pre lodnú dopravu (ICS). Tá varovala, že húsíovia aktívne posielajú rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v dotknutých vodách Červeného mora. Informácie o útokoch a eskalácii konfliktu sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP.