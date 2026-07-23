Spojené štáty a Saudská Arábia spečatili prelomovú dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Pakt v hodnote miliárd dolárov, ktorý podporuje administratíva Donalda Trumpa, má za cieľ vybudovať saudskoarabský jadrový program a obmedziť vplyv Číny a Ruska na Blízkom východe. Dokument však ešte musí prejsť americkým Kongresom, kde vyvoláva obavy zo šírenia jadrových technológií a regionálnych pretekov v zbrojení.
Spojené štáty v stredu 22. júla oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Pakt spolu s osobitnou bilaterálnou dohodou o zárukách podpísali americký minister energetiky Chris Wright a jeho saudskoarabský náprotivok, princ Abdalazíz bin Salmán priamo vo Washingtone.
Právny základ a detaily zmluvy
Z uzavretého paktu vyplýva, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa aktívne pomôže blízkovýchodnému kráľovstvu pri vybudovaní civilného jadrového programu. Spojené štáty očakávajú od exportu jadrových technológií významný ekonomický prínos a vytvorenie nových pracovných miest, kým pre Saudskú Arábiu má dohoda predstavovať riešenie jej rastúcich energetických potrieb.
Tieto dve dohody spoločne vytvárajú právny základ pre viacročné partnerstvo v hodnote miliárd dolárov, ktoré posilňuje niekoľko prioritných hospodárskych a strategických cieľov vrátane nešírenia jadrových zbraní,
uviedlo vo svojom oficiálnom vyhlásení k podpisu americké ministerstvo pre energetiku.
Denník The Wall Street Journal už predtým informoval o kľúčových detailoch tejto strategickej spolupráce. Podľa amerických predstaviteľov by dohoda mala priniesť nasledujúce podmienky a benefity:
- americké spoločnosti získajú vedúcu úlohu pri budovaní saudskoarabskej jadrovej infraštruktúry, čím sa vylúči zahraničná konkurencia,
- ide o dlhodobú tridsaťročnú jadrovú dohodu v celkovej hodnote niekoľkých miliárd dolárov,
- americké firmy by v krajine mohli vybudovať aj zariadenie na obohacovanie uránu, ak to spoločné štúdie vyhodnotia ako opodstatnené.
Obavy v Kongrese a regionálni rivali
Presný obsah dohody nebol bezprostredne zverejnený a dokument teraz poputuje na posúdenie do Kongresu USA, kde môže naraziť na tvrdý odpor. Mnohí zákonodarcovia totiž kategoricky odmietajú šírenie jadrových technológií na politicky nestabilnom Blízkom východe. Kritika zaznieva obzvlášť v kontexte prebiehajúceho konfliktu medzi USA a dlhoročným regionálnym rivalom Saudskej Arábie, ktorým je Irán. Spočiatku nebolo jasné ani to, do akej miery získajú medzinárodní inšpektori prístup k saudskoarabským zariadeniam, aby sa zabránilo ich prípadnému vojenskému využitiu.
Kráľovstvo v minulosti viedlo rozhovory aj s Čínou a Ruskom, pričom Trumpova administratíva sa podľa analytikov snaží obmedziť ich vplyv práve užšou dohodou s Rijádom. Saudská Arábia pod vedením korunného princa Muhammada bin Salmána nemá žiadny známy program jadrových zbraní a je signatárom Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. S Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) má síce uzavretú dohodu o zárukách, no nepodpísala dodatkový protokol, ktorý by tomuto dozornému orgánu OSN poskytol širšie právomoci na odhaľovanie nepriznaných aktivít.
Bezpečnostné väzby a hrozba zbrojenia
Korunný princ už v minulosti viackrát deklaroval, že ak jadrové zbrane získa Teherán, bude ho v tomto smere čo najskôr nasledovať. Experti sa preto obávajú, že americko-saudská spolupráca spustí ďalšie bezpečnostné riziká a prinesie tieto geopolitické dôsledky:
- užšia jadrová spolupráca môže podnietiť ďalšie krajiny, vrátane Spojených arabských emirátov, Turecka a Egypta, k budovaniu vlastných atómových kapacít,
- Rijád nedávno posilnil svoje bezpečnostné väzby s jadrovo vyzbrojeným Pakistanom,
- po izraelskom útoku na predstaviteľov hnutia Hamas v Katare obe krajiny podpísali pakt, na základe ktorého vraj Saudská Arábia získa prístup aj k pakistanskému jadrovému programu.
Informácie o americko-saudskej spolupráci a jej geopolitických dôsledkoch sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP, DPA a informácií americkej tlače.