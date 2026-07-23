Spojené štáty a Saudská Arábia spájajú sily v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Zástupcovia oboch krajín podpísali vo Washingtone strategickú dohodu a osobitný pakt o zárukách. Americká vláda tak pomôže svojmu blízkovýchodnému spojencovi pri budovaní nového jadrového programu, z čoho vznikne miliardové partnerstvo so zameraním na nešírenie jadrových zbraní.
Spojené štáty v stredu 22. júla oficiálne oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli zásadnú dohodu o vzájomnej spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Z paktu jasne vyplýva, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa aktívne pomôže blízkovýchodnej krajine pri vybudovaní a rozvoji civilného jadrového programu.
Podpis vo Washingtone a miliardové partnerstvo
Slávnostný podpis strategických dokumentov sa uskutočnil priamo vo Washingtone. Zmluvy, ktoré zahŕňajú pakt o spolupráci a osobitnú bilaterálnu dohodu o zárukách, spečatili svojimi podpismi nasledujúci vysokopostavení predstavitelia:
- americký minister energetiky Chris Wright,
- jeho saudskoarabský náprotivok, princ Abdalazíz bin Salmán.
Hospodárske ciele a nešírenie zbraní
Americké úrady si od nového spojenectva sľubujú nielen posilnenie diplomatického vplyvu v regióne, ale aj obrovský ekonomický prínos.
Tieto dve dohody spoločne vytvárajú právny základ pre viacročné partnerstvo v hodnote miliárd dolárov, ktoré posilňuje niekoľko prioritných hospodárskych a strategických cieľov vrátane nešírenia jadrových zbraní,
uviedlo vo svojom oficiálnom vyhlásení k podpisu americké ministerstvo pre energetiku.
Informácie o novej medzinárodnej spolupráci, detailoch dohody a postojoch oboch vlád sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe pôvodných správ od medzinárodných agentúr AFP a DPA.