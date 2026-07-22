Ste unavení, hoci ste celý deň takmer nič nerobili? Vysvetlenie málokedy leží v tele. Mozog spotrebúva energiu aj vtedy, keď sedíte na gauči, a neustále rozhodovanie, obavy a takzvaná neviditeľná práca vás dokážu vyčerpať rovnako ako fyzická námaha. Časť odpovede pritom odhalili neurovedci priamo v mozgu.
Poznáte ten pocit viny: skončil sa deň, v ktorom ste nič poriadne nestihli, a predsa padáte únavou. Ako môžem byť taký vyčerpaný, keď som celý deň nič nerobil? Táto otázka trápi čoraz viac ľudí a odpoveď je oslobodzujúca. Únava totiž nie je len daň za fyzickú prácu. Rovnako spoľahlivo ju vyrába myseľ, ktorá aj v pokoji beží na plné obrátky.
Mozog nikdy nie je nečinný
Kľúčové nedorozumenie je predpoklad, že keď telo oddychuje, oddychuje aj mozog. Opak je pravda. Mozog aj počas nečinnosti spracúva informácie, predvída, vyhodnocuje hrozby, reguluje emócie a rieši rozhodnutia. Podľa výskumníkov z Kolumbijskej univerzity urobí priemerný dospelý človek okolo 35 tisíc rozhodnutí denne, väčšinu z nich nevedome, a každé z nich niečo stojí. Práve nepretržité rozhodovanie vedie k stavu, ktorý psychológovia nazývajú rozhodovacia únava: čím viac drobných volieb za deň urobíme, tým vyčerpanejšie je naše sebaovládanie, aj keď sme fyzicky nehli prstom.
Že nejde o obyčajnú výhovorku, ukázala aj neuroveda. Tím z parížskeho Mozgového inštitútu pod vedením Mathiasa Pessigliona nechal dobrovoľníkov niekoľko hodín riešiť náročné myšlienkové úlohy a pomocou magnetickej rezonančnej spektroskopie meral, čo sa im deje v mozgu. Zistenie, publikované v odbornom časopise Current Biology, bolo prekvapivé: pri intenzívnej duševnej práci sa v prednej časti mozgu, v takzvanom laterálnom prefrontálnom kortexe, hromadil glutamát, látka, ktorej nadbytok narúša fungovanie tejto oblasti. Skupina s ťažšími úlohami mala na konci dňa vyššiu koncentráciu glutamátu a robila impulzívnejšie rozhodnutia ako skupina s ľahšími úlohami. Únava tak podľa autorov nie je ilúzia, ktorú si mozog vymyslel, ale signál, ktorý nás núti prestať, aby ochránil vlastné fungovanie.
Neviditeľná práca, ktorú nikto nevidí
Druhým veľkým zdrojom únavy je to, čomu psychológovia hovoria mentálna záťaž alebo neviditeľná práca. Aj keď navonok sedíte, v hlave vám bežia otvorené záložky: poslal som ten e mail, čo bude na večeru, mám dosť peňazí, venujem sa deťom dostatočne? Podľa terapeutických zdrojov je to ako mať naraz otvorených tucet záložiek v prehliadači: neklikáte na ne, no aj tak vám odčerpávajú energiu len tým, že bežia na pozadí. Dôverne to poznajú najmä rodičia, ktorí v hlave nosia zoznam narodenín, školských papierov a nálad celej rodiny. Tento druh únavy sa nedá vyležať, pretože telo si síce ľahne, no myseľ pokračuje v práci.
K tomu sa pridáva stres a takzvané ruminovanie, teda opakované prežúvanie tých istých starostí. Podľa výskumu spomínaného odbornými zdrojmi aktivuje ruminácia rovnaké stresové dráhy ako fyzická námaha; telo je teda v tichom pohotovostnom režime, aj keď sa navonok nič nedeje. Nevyriešený stres, potláčané emócie a neustále sledovanie hrozieb spotrebúvajú energiu potichu a mimo nášho vedomia.
Prečo nie je náš odpočinok efektívny
Tu sa skrýva najčastejšia chyba: mýlime si nečinnosť s regeneráciou. Ležať na gauči a bez cieľa scrollovať v mobile alebo mať pustený televízor na pozadí nie je pre mozog oddych, ale ďalšia stimulácia. Ako to formulovala psychologička Lisa Damour, kognitívna únava je spôsob, akým nám mozog hovorí, že potrebuje prestávku, aj keď sa telo cíti fajn; pasívne scrollovanie však stále zostáva podnetom, nie odpočinkom. K tomu prispieva aj digitálne prostredie plné mikroodmien v podobe lajkov a notifikácií, ktoré neustále dráždia dopamínové dráhy a podľa odborných zdrojov postupne otupujú schopnosť cítiť pokoj a chuť do vecí.
Skutočná regenerácia preto vyzerá inak ako ničnerobenie. Pomáha úplný pokoj bez podnetov, teda chvíľa ticha, krátka meditácia či mindfulness, obmedzenie času pred obrazovkou, pohyb vonku a najmä kvalitný spánok, ktorý zohráva úlohu aj pri obnove chemickej rovnováhy v mozgu. Namiesto pasívneho zaháňania nudy telefónom teda mozgu prospeje aktivita, ktorá upokojuje nervový systém, nie tá, ktorá ho ďalej zásobuje podnetmi.
Keď už únava nie je len o hlave
Existuje však hranica, za ktorou prestáva ísť o bežné vyčerpanie z modernej doby. Ak únava trvá týždne, nezmizne ani po odpočinku a spánku a sprevádza ju strata záujmu o veci, ktoré vás kedysi tešili, môže ísť o príznak depresie, úzkosti alebo vyhorenia. Trvalá únava zároveň patrí k najčastejším dôvodom, prečo ľudia vyhľadajú lekára, a jej príčinou môžu byť aj telesné stavy, napríklad porucha štítnej žľazy, nedostatok železa, cukrovka, poruchy spánku či nežiaduce účinky liekov. Tieto možnosti vie posúdiť a odlíšiť jedine lekár.
Odkaz je preto dvojaký. Ak ste unavení „z ničoho“, vo väčšine prípadov nie ste leniví ani pokazení; váš mozog len celý deň potichu pracoval a hlási, že potrebuje skutočný oddych, nie ďalšiu obrazovku. No ak sa únava zmení na trvalý stav, ktorý sa nedá prespať, je namieste prestať ju vysvetľovať a dať si ju vyšetriť. Tento text je informačný a nenahrádza lekárske vyšetrenie.