Nemecký výrobca luxusných športových automobilov sa podľa najnovších informácií chystá na masívne prepúšťanie. Automobilka Porsche údajne plánuje zrušiť tisícky ďalších pracovných miest nad rámec už skôr ohlásených personálnych škrtov. Za radikálnym krokom stoja predovšetkým výrazné poklesy globálneho predaja a problémy na kľúčových zahraničných trhoch.
Nemecký výrobca luxusných vozidiel Porsche údajne plánuje zrušiť ďalších až 5000 pracovných miest, a to vysoko nad rámec už ohláseného prepúšťania. Túto závažnú informáciu priniesol v stredu 22. júla nemecký časopis Manager Magazin s odvolaním sa na svoje nemenované zdroje z prostredia firmy.
Predchádzajúce škrty a plány vedenia
Šéf spoločnosti Michael Leiters už v marci tohto roka zamestnancom otvorene oznámil prvé nepopulárne opatrenia.
V regióne Stuttgartu plánujeme do roku 2029 zrušiť približne 1900 pracovných miest,
vyhlásil vtedy generálny riaditeľ podniku k nevyhnutným personálnym zmenám. K celkovej redukcii pracovných kapacít prispievajú aj nasledujúce kroky a medializované plány:
- ďalším približne 2000 zamestnancom podniku už medzitým plynule skončili ich zmluvy na dobu určitú,
- nemecký denník Bild taktiež v stredu informoval, že Leiters plánuje do roku 2035 zrušiť celkovo 5000 až 6000 pozícií.
Hovorca samotnej automobilky nateraz odmietol tieto uniknuté medializované informácie akokoľvek oficiálne komentovať.
Prepad predaja vo svete
Spoločnosť Porsche zaznamenala v prvom polroku tohto roka výrazný pokles predaja svojich vozidiel. Pod tento negatívny hospodársky výsledok sa podpísal najmä obrovský tlak na čínskom trhu a postupné ukončenie štátnych daňových úľav na elektromobily v USA.
Automobilka tak predala vo svete len niečo vyše 122-tisíc vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje citeľný prepad až o 16 percent. Informácie o problémoch nemeckého výrobcu sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry Reuters.