Český premiér Andrej Babiš oživuje debatu o uvedení časti akcií pražského letiska na burzu. Podľa jeho slov by mohlo ísť o ideálnu príležitosť pre investorov po očakávanom odchode spoločnosti ČEZ z akciového trhu. Jeho vyjadrenia však ostro kontrastujú so slovami ministerky financií, ktorá ešte nedávno upokojovala odborárov, a prilievajú olej do ohňa prebiehajúcej štrajkovej pohotovosti zamestnancov letiska.
Český premiér Andrej Babiš v stredu 22. júla opäť hovoril o zámere uviesť časť akcií Letiska Václava Havla Praha na pražskú burzu. Po výkupe akcionárov energetickej spoločnosti ČEZ by to podľa neho bola veľmi dobrá príležitosť pre investorov. Ešte uplynulý utorok 14. júla pritom česká ministerka financií Alena Schillerová upokojovala letiskové odbory, ktoré vyhlásili štrajkovú pohotovosť, že takýto krok sa zo strany štátu rozhodne nechystá.
Náhrada za ČEZ a štátna kontrola
Babiš počas svojho vystúpenia uviedol, že jeho vláda dlhodobo podporuje kapitálový trh a hľadá nové možnosti pre domácich investorov.
Vzhľadom na to, že jedným z našich záväzkov je vykúpiť akcionárov ČEZ-u, to znamená, že potom ČEZ odíde z burzy, tak sme dospeli k názoru, že úpis akcií letiska na pražskú burzu by bol veľmi dobrou príležitosťou pre týchto investorov, ktorí investujú do českých akcií. Úvaha je taká, že by sme urobili IPO približne na 40 percent a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ak k tomu pristúpime, ja si myslím, že áno, tak by sme to smerovali niekde na rok 2028,
načrtol možný scenár český premiér.
Zároveň však rázne podotkol, že letisko v Prahe naďalej zostáva strategickým aktívom, ktoré bude mať štát aj v budúcnosti pevne pod svojou kontrolou.
A keď sú teraz nejaké pochybnosti o nominácii nového riaditeľa, tak v momente, keď to bude na burze, akcionári to všetko ešte lepšie postrážia než samotný štát. Ale to aktívum je určite strategické a štát sa ho nikdy nevzdá,
dodal Babiš k téme zachovania štátneho vplyvu v podniku.
Štrajková pohotovosť a rozpor vo vláde
Situácia priamo v podniku je momentálne mimoriadne napätá. Miestne odbory nedávno vstúpili do ostrej štrajkovej pohotovosti, pričom na tento rázny krok mali nasledujúce dôvody:
- pochybnosti týkajúce sa výberu Radomíra Lašáka na post nového predsedu predstavenstva,
- obavy o budúce smerovanie a rozvoj letiska pre jeho minulé pôsobenie v zaniknutých Českých aerolíniách (ČSA),
- kritika údajne neštandardného procesu vo výberovom konaní na tento kľúčový post,
- predchádzajúce Babišove výroky zo začiatku júla, že by štát mohol časť akcií uviesť na burzu.
Schillerová v reakcii na napätú situáciu už predtým uviedla, že jej rezort IPO letiska nepripravuje a nie je to ani v zadaní pre nové vedenie. Zároveň podotkla, že by si takýto proces vyžadoval zložitú zmenu zákona o vlastníctve letiska a podobnú legislatívu vláda v súčasnosti vôbec nechystá. Informácie o dianí v českej vládnej koalícii a na letisku sprostredkovala spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR.