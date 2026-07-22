Cesty v okrese Pezinok si vyžiadali ďalšiu krutú daň. Pri mimoriadne tragickej dopravnej nehode prišiel o život 57-ročný motocyklista, ktorý sa zrazil s nákladným autom. Hoci na miesto okamžite dorazili všetky záchranné zložky, mužovi už nedokázali pomôcť. Polícia teraz objasňuje presné príčiny smrteľnej havárie a riadi dopravu v danom úseku.
K fatálnej dopravnej nehode došlo v stredu 22. júla. Dopravní policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Pezinku boli vyslaní k vážnej havárii, ktorá sa odohrala na cestnom ťahu medzi obcami Budmerice a Báhoň v smere na priľahlý Vištuk.
Fatálny stret a dychová skúška
Z doposiaľ presne nezistených príčin na úseku došlo k čelnej zrážke 57-ročného motocyklistu s nákladným motorovým vozidlom. Prvotné informácie z miesta činu potvrdzujú nasledujúce fakty o zásahu a účastníkoch nehody:
- na miesto ihneď smerovali všetky dostupné záchranné zložky,
- motocyklista utrpel pri tvrdom náraze závažné poranenia nezlučiteľné so životom,
- polícia podrobila 61-ročného vodiča nákladiaku dychovej skúške, pričom jej výsledok bol negatívny.
Usmerňovanie dopravy a výzva vodičom
Muži zákona na mieste havárie naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony a usmerňujú okoloidúcich šoférov.
Úsek cesty je prejazdný a riadený dopravnými policajtmi. Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania. Vodičov žiadame, aby uvedeným úsekom jazdili opatrne,
uviedla polícia k aktuálnej dopravnej situácii prostredníctvom svojho oficiálneho informačného hlásenia.