Grécko radikálne mení pravidlá hry pre používateľov elektrických kolobežiek. Nový zákon, ktorý schválil tamojší parlament, zavádza prísne vekové obmedzenia, povinné poistenie a mimoriadne vysoké pokuty za nedodržiavanie predpisov. Zmeny sú priamou reakciou na alarmujúci nárast vážnych dopravných nehôd, ktoré si vyžiadali množstvo zranených detí, tínedžerov a turistov.
Grécko výrazne sprísni pravidlá používania elektrických kolobežiek. Nový zákon, ktorý v utorok 21. júla večer schválil grécky parlament, má za primárny cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách a chodníkoch.
Zákaz pre neplnoletých a poistenie
Najvýraznejšou zmenou je absolútny zákaz používania elektrických kolobežiek na verejných komunikáciách pre všetky osoby mladšie ako 17 rokov. Zákonodarcovia v tejto súvislosti stanovili nasledujúce sankcie:
- tým, ktorých pri porušení vekového zákazu pristihnú, hrozí okamžitá pokuta vo výške 150 eur,
- spoločnosti prenajímajúce kolobežky osobám mladším ako 17 rokov môžu dostať pokutu až do výšky 1000 eur,
- prevádzkovatelia zdieľaných kolobežiek budú mať odteraz striktnú povinnosť vopred overovať vek používateľov.
Sprísnia sa aj pravidlá používania pre dospelých jazdcov. Jazda na e-kolobežkách bude úplne zakázaná na cestách, kde je povolená rýchlosť nad 50 kilometrov za hodinu, pričom previnilcom hrozí pokuta 350 eur. Nová legislatíva zavádza taktiež povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. Za jazdu bez tohto poistenia zaplatí používateľ 250 eur. Každý jazdec bude musieť mať pri sebe platné potvrdenie o poistení spolu s dokladom totožnosti.
Prilby, slúchadlá a parkovanie
Prísnejší režim sa bude vzťahovať aj na nesprávne odstavené kolobežky. Tie, ktoré budú blokovať chodníky alebo priechody pre chodcov, budú môcť úrady okamžite odstrániť a vinníkom hrozia sankcie od 40 do 80 eur.
Pokuty v rozmedzí od 40 do 150 eur hrozia aj za ďalšie nebezpečné priestupky. Ide predovšetkým o nasledovné konania:
- jazda bez ochrannej prilby,
- používanie mobilného telefónu počas riadenia,
- jazda s nasadenými slúchadlami v ušiach.
Mladí jazdia ako vo videohre
Grécka vláda k týmto ráznym krokom pristupuje v reakcii na prudký nárast počtu nehôd. Lekári v nemocniciach totiž hlásia čoraz viac vážne zranených kolobežkárov, z ktorých veľkú časť tvoria práve mladí ľudia a zahraniční turisti. Podľa zväzu gréckych nemocničných pracovníkov utrpelo pri nehodách v minulom roku zranenia približne 400 detí a tínedžerov, pričom viaceré z týchto úrazov mali smrteľné následky.
Mladí ľudia nie sú dostatočne pripravení na pohyb v cestnej premávke a jazdci vo všeobecnosti podceňujú riziká spojené s elektrickými kolobežkami. Jazdia príliš rýchlo a bezohľadne, akoby boli vo videohre,
uviedla k dôvodom sprísnenia legislatívy vládna exekutíva. Informácie o zmenách pre kolobežkárov priniesla v stredu 22. júla tlačová agentúra TASR, ktorá sa odvolala na správu medzinárodnej agentúry AFP.