Slovensko sa po krátkom ochladení a vlne zrážok musí pripraviť na ďalší extrémny výkyv počasia. Prelom júla a augusta by mal podľa predpovedí meteorológov priniesť rýchly návrat tropických horúčav. Zatiaľ čo niektoré severné regióny momentálne trápia výdatné lejaky, južné oblasti krajiny naďalej bojujú s rekordným suchom, ktoré tam nepretržite panuje už od začiatku jari.
Ďalšia vlna horúčav na území Slovenska sa pravdepodobne začne naplno prejavovať na prelome mesiacov júl a august. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Odborníci predpokladajú, že v úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť mimoriadne teplý vzduch. Jedným dychom však upozorňujú, že v predpovedi na toto vzdialenejšie obdobie je ešte stále prítomná veľká miera neistoty.
Koniec chladných dní a presný harmonogram
Súčasné počasie prinesie pred nástupom trópov ešte niekoľko zmien. Meteorológovia zverejnili detailnejší výhľad na nasledujúce dni, ktorý zahŕňa tieto meteorologické javy:
- do piatka 24. júla bude na našom území pokračovať pomerne chladné a premenlivé počasie, pričom pršať bude najmä na severe,
- od soboty 25. júla sa začne postupne otepľovať,
- na začiatku budúceho týždňa sa po prechode studeného frontu prechodne slabo ochladí,
- následne koncom mesiaca udrie sľubovaná vlna horúčav.
V úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch a na prelome júla a augusta sa pravdepodobne začne ďalšia vlna horúčav,
spresnili očakávaný vývoj teplotných skokov experti na počasie.
Extrémne sucho trápi najmä juh Slovenska
Okrem výrazných teplotných výkyvov meteorológovia upozornili tiež na pretrvávajúce sucho, ktoré sa hodnotilo v dlhodobom období od 1. marca do 20. júla. Vývoj zrážok je na území štátu mimoriadne nerovnomerný a spôsobuje lokálne problémy.
Tohtoročná jar bola na výraznej väčšine nášho územia suchá, lokálne až rekordne. Na niektorých miestach, predovšetkým na juhu, suché počasie prevláda až doteraz,
skonštatovali meteorológovia zo SHMÚ zhodnocujúc aktuálnu hydrologickú situáciu. Výnimku tvorí predovšetkým Žilinský kraj a ojedinele aj iné lokality, kde v posledných týždňoch prší podstatne výdatnejšie a častejšie, vďaka čomu sa tam príroda dokázala zotaviť.