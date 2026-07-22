Európa stojí pred vážnym energetickým problémom. Podľa najnovších vyjadrení šéfa najväčšieho európskeho dodávateľa zemného plynu sa starému kontinentu pred nadchádzajúcou zimou zrejme nepodarí naplniť plynové zásobníky na plánovanú kapacitu. Dôvodom je prebiehajúci vojnový konflikt v Iráne aj silná konkurencia na ázijských trhoch, čo môže v zime spôsobiť cenové šoky.
Starý kontinent pravdepodobne pred blížiacou sa zimou nedosiahne svoj dôležitý cieľ naplniť zásobníky zemného plynu na 80 percent ich celkovej kapacity. V stredu 22. júla na to otvorene upozornil Anders Opedal, generálny riaditeľ nórskej energetickej spoločnosti Equinor, ktorá je v súčasnosti vôbec najväčším európskym dodávateľom zemného plynu.
Napätie na trhu a nízke zásoby
Hlavnou prekážkou pri včasnom napĺňaní zásobníkov je pretrvávajúce napätie na globálnom trhu s energiami. Situáciu výrazne komplikuje prebiehajúca vojna v Iráne, v dôsledku ktorej prudko stúpla konkurencia a dopyt zo strany ázijských kupujúcich. Aktuálny stav európskych zásob je podľa šéfa Equinoru mimoriadne znepokojivý, a to z nasledujúcich dôvodov:
- súčasná naplnenosť zásobníkov sa pohybuje len na úrovni 54 percent,
- tento nelichotivý stav je výrazne pod dlhodobým päťročným priemerom,
- zároveň ide o celkovo druhú najnižšiu úroveň európskych zásob za uplynulých 15 rokov.
Nemyslíme si, že Európa bude určite schopná túto jeseň naplniť svoje zásoby na 80 percent,
dodal Opedal k pesimistickým odhadom pred príchodom chladnejších mesiacov.
Hrozba cenových výkyvov počas zimy
V dôsledku súčasnej nízkej naplnenosti zásobníkov musia spotrebitelia aj štáty očakávať náročné mesiace. Šéf nórskeho dodávateľa predpokladá, že Európa bude počas tejto zimy oveľa viac vystavená nečakaným výkyvom trhových cien energií, než tomu bolo počas predchádzajúcich zimných sezón. Informácie o problémoch so zabezpečením dostatku plynu sprostredkovala medzinárodná tlačová agentúra Reuters.