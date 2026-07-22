Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Irán a prichádza s mimoriadne ostrým varovaním. Za každý ďalší útok na komerčné plavidlá v strategickom Hormuzskom prielive hrozí zničením dôležitej iránskej infraštruktúry. Situácia na Blízkom východe sa naďalej vyostruje, pričom americká armáda pokračuje v masívnych leteckých úderoch aj priamo na hlavné mesto Teherán.
Americký prezident Donald Trump v stredu 22. júla pohrozil, že Spojené štáty odteraz zničia jeden most alebo elektráreň v Iráne vždy, keď Teherán spustí paľbu na loď v Hormuzskom prielive. Svoje radikálne stanovisko a varovanie zverejnil na sociálnej sieti Truth Social.
Odteraz vždy, keď Iránska islamská republika vystrelí na loď v Hormuzskom prielive, či už raketou, dronom alebo akýmkoľvek iným prostriedkom alebo zbraňou, Spojené štáty zbombardujú a zničia jeden most alebo elektráreň vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavného mesta Teherán alebo priamo v ňom,
uviedol Trump v zverejnenom príspevku smerom k iránskemu vedeniu.
Letecké údery a ochrana námorníkov
Americká armáda vykonala v noci na stredu ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už jedenásty deň po sebe. Štátne médiá hlásili viaceré výbuchy aj priamo z Teheránu, nad ktorým vôbec prvýkrát od nedávneho obnovenia útokov aktivovali protivzdušnú obranu.
Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) na sieti X po najnovšej vlne úderov na Irán zdôvodnilo svoje vojenské kroky. Teherán podľa amerického velenia za posledné tri mesiace zaútočil na viac ako tri desiatky komerčných plavidiel plaviacich sa cez prieliv, čím priamo ohrozil stovky nevinných námorníkov a vážne narušil základnú slobodu plavby.
Strategická úžina a globálny obchod
Základom konfliktu sú okrem iného aj snahy o kontrolu nad jednou z najdôležitejších námorných trás na svete. Pre pochopenie situácie v regióne sú kľúčové nasledujúce fakty:
- Irán sa opakovane snaží presadiť, aby prieliv ovládal výhradne on sám spoločne so štátom Omán, keďže ležia na opačných brehoch tejto strategickej úžiny širokej približne 30 kilometrov,
- Teherán zároveň kategoricky odmieta, aby lode v Hormuzskom prielive používali iný koridor než ten, ktorý vedie priamo cez jeho teritoriálne vody,
- pred vypuknutím vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán koncom februára tohto roka, prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
Informácie o aktuálnom vývoji vojenského konfliktu a vyjadreniach amerických predstaviteľov sprostredkovala tlačová agentúra TASR.