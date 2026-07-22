Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics zvažuje masívny vstup do sveta európskej umelej inteligencie. Podľa najnovších informácií plánuje investovať až jednu miliardu eur do francúzskej spoločnosti Mistral. Tento krok by mal výrazne posilniť európsku alternatívu voči americkým a čínskym modelom a zvýšiť hodnotu samotného startupu na desiatky miliárd eur.
Technologický gigant Samsung Electronics údajne zvažuje vstup do francúzskej spoločnosti Mistral, ktorá sa zaoberá generatívnou umelou inteligenciou (AI). Juhokórejský výrobca pamäťových čipov by mohol v nadchádzajúcom kole financovania investovať obrovskú sumu vo výške až jednej miliardy eur. Tieto informácie zverejnil v stredu 22. júla denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Miliardové zhodnotenie a európska alternatíva
Prípadná investícia juhokórejskej spoločnosti by podstatne zvýšila celkovú trhovú hodnotu spoločnosti Mistral na približne 20 miliárd eur. Podnik sa tak čoraz viac etabluje a prezentuje ako silná európska odpoveď na známe americké spoločnosti OpenAI a Anthropic. Značne ťaží z rastúceho záujmu mnohých firiem a verejných inštitúcií, ktoré aktívne hľadajú alternatívy k modelom umelej inteligencie z USA a Číny.
Predchádzajúce investície a spolupráca s Microsoftom
Francúzsky startup má za sebou už niekoľko mimoriadne úspešných kôl financovania a nadväzovania strategických partnerstiev z nedávneho obdobia:
- minulý rok v septembri získala spoločnosť 1,3 miliardy eur od holandského producenta zariadení na výrobu najmodernejších čipov ASML,
- táto investícia v tom čase ocenila Mistral na približne 12 miliárd eur,
- v utorok 21. júla sa podnik navyše dohodol na spolupráci s americkým softvérovým koncernom Microsoft,
- americký partner sa v rámci novej dohody zaviazal vložiť niekoľko miliárd eur priamo do výpočtovej infraštruktúry francúzskeho partnera.
Informácie o plánovaných investíciách v technologickom sektore sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od medzinárodnej agentúry Reuters.