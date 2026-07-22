Ukrajina začína exportovať svoje osvedčené bojové drony do Spojených štátov, kde sa zúčastnia na prestížnej súťaži pod záštitou amerického ministerstva obrany. Krok prichádza v čase, keď sa ukrajinské bezpilotné lietadlá ukázali ako mimoriadne efektívne pri úderoch hlboko v ruskom vnútrozemí, čo vyvolalo obrovský záujem o ich technológie aj v ďalších krajinách.
Ukrajina oficiálne súhlasila s tým, že do Spojených štátov (USA) vyvezie svoje domáce drony, aby sa zúčastnili na špeciálnej súťaži Pentagónu, v rámci ktorej budú plniť náročné simulované bojové úlohy. Dochádza k tomu v čase, keď Kyjev a Washington intenzívne rokujú o širšej dohode týkajúcej sa ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Záujem zo zahraničia a povolenia na vývoz
O ukrajinské technológie prejavili po ich úspešnom nasadení na fronte záujem aj mnohé ďalšie štáty, ktoré chcú zakúpiť testovacie modely a osvojiť si cenné skúsenosti z reálneho boja. Ohľadom exportu a obchodu so zbraňami sú známe nasledujúce fakty:
- šesť ukrajinských spoločností už dostalo povolenie na vývoz približne stovky dronov,
- Ukrajina podpísala dohody o dodávkach s viacerými európskymi krajinami a štátmi na Blízkom východe,
- vláda uvoľnila prísne obmedzenia na vývoz zbraní, hoci export do zahraničia naďalej dôsledne kontroluje.
Predstavitelia ukrajinskej ani americkej vlády sa k samotnému vývozu do zámoria zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Miliardový program a úspech ukrajinských firiem
Program Pentagon's Drone Dominance je masívna súťaž organizovaná priamo pod záštitou amerického ministerstva obrany, ktorá disponuje miliardovým rozpočtom. V jej rámci malé útočné drony od desiatok svetových výrobcov plnia komplexné úlohy v simulovaných nepriaznivých podmienkach priamo na virtuálnom bojisku.
Kvalitu východoeurópskych technológií potvrdzuje fakt, že prvé kolo tejto prestížnej súťaže vyhral dron, ktorý spoločne vyrobili ukrajinský gigant v oblasti dronov, spoločnosť SkyFall, a britská firma Skycutter. Informácie o zbrojárskych obchodoch a vojenských súťažiach priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so situáciou.