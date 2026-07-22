Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestuje na historickú štátnu návštevu Číny. Ide o prvú cestu hlavy nášho štátu do tejto krajiny po dlhých šestnástich rokoch. Rokovania s najvyššími čínskymi predstaviteľmi sa zamerajú na prehĺbenie strategického partnerstva, podporu ekonomiky, nové investície pre slovenské podniky, ale aj na aktuálne medzinárodné konflikty.
Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu 26. júla odcestuje na trojdňovú štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Významná diplomatická cesta sa uskutoční na priame pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Hlavy oboch štátov budú v rámci spoločného stretnutia detailne preberať vzájomné vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy. Pellegrini sa počas svojej návštevy Ďalekého východu stretne aj s čínskym premiérom Li Čchiangom a predsedom Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.
Nové príležitosti a podpora investícií
Hlavným bodom programu bude hľadanie možností na posilnenie domácej ekonomiky prostredníctvom zahraničného kapitálu a podpora exportu.
Rokovania o možnostiach ekonomickej spolupráce budú klásť dôraz najmä na podporu investícií s vysokou pridanou hodnotou a vytváranie nových príležitostí pre slovenské podniky. Súčasťou rokovaní budú aj aktuálne medzinárodné otázky vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom,
priblížila ciele cesty prezidentská kancelária. Návšteva má zároveň potvrdiť už existujúce oblasti partnerstva a otvoriť priestor pre jeho ďalšie rozšírenie. Bilaterálna spolupráca by sa mala zintenzívniť najmä v nasledujúcich kľúčových odvetviach:
- moderná veda a inovatívny výskum,
- doprava a logistika,
- priemyselná výroba,
- poľnohospodárstvo,
- cestovný ruch.
Nadviazanie na strategické partnerstvo
Pôjde v poradí o piatu návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku samostatnej republiky a vôbec prvú po dlhých 16 rokoch. Aktuálna cesta tak predstavuje dôležitý medzník vo vzájomnej diplomacii.
Návšteva nadväzuje na pozitívnu dynamiku vzájomných vzťahov po oficiálnej návšteve predsedu vlády SR v Číne v roku 2024, počas ktorej bolo medzi Slovenskom a Čínou podpísané strategické partnerstvo. Uskutočňuje sa v období intenzívneho rozvoja hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami a potvrdzuje záujem o konštruktívny a pragmatický dialóg,
dodali zástupcovia prezidenta v súvislosti s kontextom stretnutia. Informácie o chystanej zahraničnej ceste sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe podkladov od odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.