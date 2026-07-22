Bratislavskí policajti hlásia zásadný posun v prípade tragickej dopravnej nehody pri vodnom diele Čunovo. Zadržať sa im podarilo vodiča, ktorý po zrážke s 51-ročným cyklistom neposkytol zranenému mužovi prvú pomoc a z miesta činu bezohľadne ušiel. Cyklista utrpel devastačné zranenia, ktorým priamo na mieste podľahol.
K fatálnej dopravnej nehode došlo v pondelok 20. júla vo večerných hodinách, presne o 18.45 h. V blízkosti vodného diela Čunovo sa odohrala zrážka 51-ročného cyklistu s doposiaľ nestotožneným vodičom motorového vozidla.
Útek z miesta činu a smrť cyklistu
Namiesto toho, aby šofér po tvrdom náraze okamžite zastavil a pokúsil sa situáciu riešiť, zachoval sa presne opačne. Priebeh nehody a jej následky mali tragický scenár:
- vodič auta po zrážke zranenému cyklistovi neposkytol žiadnu prvú pomoc,
- z miesta vážnej dopravnej nehody bezodkladne ušiel,
- cyklista utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a priamo na mieste nešťastia im podľahol.
Zadržanie podozrivého a procesné úkony
Muži zákona okamžite rozbehli rozsiahlu pátraciu akciu a začali po unikajúcom šoférovi pátrať. Ich intenzívna práca priniesla výsledok hneď na druhý deň.
Pátranie po osobe, ktoré sme vyhlásili v priebehu utorka v súvislosti s dopravnou nehodou v blízkosti vodného diela Čunovo, bolo ukončené. Osoba bola vypátraná a aktuálne s ňou vykonávame potrebné procesné úkony,
priblížila bratislavská krajská polícia úspešné zadržanie podozrivého. Informácie o vyšetrovaní a dolapení muža zverejnili policajti prostredníctvom svojho oficiálneho profilu na sociálnej sieti.