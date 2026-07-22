Tragický koniec mala zrážka motocyklistu s lesnou zverou neďaleko Turčianskych Teplíc. K ťažkej dopravnej nehode okamžite vyrazili všetky záchranné zložky, no napriek ich maximálnemu úsiliu a rýchlemu zásahu muž svojim zraneniam na mieste podľahol.
K fatálnej dopravnej nehode došlo v utorok 21. júla podvečer. Krátko po 17.43 h bola na tiesňovú linku ohlásená vážna zrážka motocykla so zverou, ktorá nečakane vybehla na štátnu cestu v katastri mesta Turčianske Teplice.
Márny boj o život motorkára
Na miesto nešťastia boli okamžite vyslaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru z miestnej hasičskej stanice, ktorí po príchode bezodkladne začali so záchrannými prácami.
Hasiči poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc a pomohli ho naložiť do vozidla Záchrannej zdravotnej služby. Privolaný lekár však skonštatoval exitus,
uvádza sa v oficiálnom hlásení k tragickému zásahu a stavu pacienta, ktorého život vyhasol priamo na mieste nehody.
Zabezpečenie miesta nehody
Po neúspešnej záchrane ľudského života museli zasahujúce zložky vykonať ďalšie nevyhnutné bezpečnostné a technické opatrenia, aby predišli ďalším komplikáciám na ceste. Hasiči na mieste smrteľnej nehody realizovali nasledujúce úkony:
- havarovaný motocykel dôkladne zabezpečili proti prípadnému vzniku požiaru,
- následne vrak pomohli bezpečne naložiť na vozidlo odťahovej služby,
- na záver kompletne očistili vozovku od prevádzkových kvapalín a nebezpečných trosiek.
Presné okolnosti tragického stretu vyšetrujú príslušné orgány.