Opozičné Progresívne Slovensko prichádza s vážnymi obvineniami na adresu rezortu obrany. Podľa hnutia minul minister Robert Kaliňák od svojho nástupu do funkcie stovky miliónov eur na položky, ktoré s armádou a obranou štátu vôbec nesúvisia. Predstavitelia opozície označujú toto konanie za škandalózne tunelovanie rozpočtu, pričom poukazujú aj na miliónové pokuty za nákup luxusných lietadiel.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) minul 567 miliónov eur na nevojenské účely od svojho nástupu na rezort obrany. Túto obrovskú sumu označilo hnutie za absolútne škandalóznu. Známa pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) za nákup dvoch luxusných lietadiel značky Bombardier je podľa opozície už len pomyselnou čerešničkou na torte. Verejnosť o tom informoval poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v stredu 22. júla.
Od nemocníc až po oslavy na Devíne
Zástupca opozície predložil dlhý zoznam sporných výdavkov. Medzi položky, ktoré podľa neho v žiadnom prípade nemali odísť z rozpočtu Ministerstva obrany (MO) SR, zaradil nasledujúce financovania a nákupy:
- financovanie štátneho portálu slovensko.sk,
- investície do priemyselného parku Šurany,
- letecké snímkovanie a ekonomickú diplomaciu,
- výdavky na právnické fakulty, výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
- nákup vozidiel SUV pre žandárov a pompézne oslavy na Devíne,
- nemocnice v Prešove a Vajnoroch,
- neidentifikovateľné účely, vládne biznisjety a pokuty od ÚVO.
Keď zrátate nemocnice, biznisjety, oslavy na Devíne, presuny na fotenie zeme, čo robilo vždy ministerstvo poľnohospodárstva a tak ďalej, dopracujete sa k sume 567 miliónov eur, ktoré od svojho príchodu do tohto ministerstva umožnil minister Kaliňák jednoducho vytunelovať a vycucať z rozpočtu. Ja nespochybňujem, že potrebujeme nemocnice, súhlasím, že potrebujeme fotografovať pôdu a skontrolovať, ako sa míňajú eurofondy. Toto však nikdy nebolo úlohou ministerstva obrany,
povedal Valášek k hospodáreniu rezortu. Zároveň kriticky poukázal na to, že rozpočet na obranu na roky 2024 až 2026 bol síce navýšený, ale tento nárast vysoko prevýšili práve výdavky minuté na spomínané nevojenské účely.
Ďalšie plány a miliónové sankcie
Opozičný poslanec tiež upozornil, že minister Kaliňák už avizoval aj ďalšie masívne nevojenské výdavky. Z armádneho rozpočtu by sa mali financovať napríklad cestné obchvaty Zvolena a Rimavskej Soboty, diaľnica D1 pri Zemplíne či dokonca donáška pitnej vody na východné Slovensko.
Do celkových nákladov sa premietajú aj spomínané sankcie od štátnych kontrolórov. Hovorkyňa ÚVO Simona Brejová v utorok 21. júla potvrdila, že úrad udelil MO SR dve pokuty týkajúce sa nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Jedna sankcia je vo výške vyše 873-tisíc eur a druhá vo výške viac ako 857-tisíc eur. Ide o rozhodnutia zo 16. apríla tohto roka, ktoré však zatiaľ nie sú právoplatné, keďže kontrolovaný rezort podal voči nim oficiálny rozklad. Informácie sprostredkovala tlačová agentúra TASR.