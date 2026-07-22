Opozičné KDH sa pridáva k tlaku na vládny kabinet a žiada okamžité a transparentné informovanie verejnosti o rozsiahlych kybernetických útokoch ruských hekerov na slovenské inštitúcie. Od ministra zahraničných vecí požaduje jasné vysvetlenie a adekvátnu diplomatickú odozvu. Útoky už potvrdila aj Európska únia, pričom cieľom mala byť kritická infraštruktúra, energetika a zbrojársky priemysel.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva vládu, aby bezodkladne a transparentne informovala verejnosť aj parlament o kybernetických operáciách ruských hekerov proti Slovensku.
Výzva na transparentnosť a diplomatickú reakciu
Zástupcovia hnutia upozorňujú na vážnosť celej situácie a medzinárodný kontext, ktorý sa kybernetických incidentov týka.
Európska únia jasne pomenovala aktivity ruských spravodajských štruktúr, uviedla Slovensko medzi napadnutými krajinami a prijala voči zodpovedným osobám a subjektom sankcie. Slovenská vláda preto nemôže predstierať, že ide o okrajovú alebo nejasnú udalosť,
uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Branislav Škripek. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) musí podľa neho verejnosti vysvetliť, aké informácie mala vláda k dispozícii, odkedy o útokoch vedela a akú diplomatickú odpoveď pripravila.
Ochrana dát a otázky na kompetentných
KDH zdôrazňuje, že občania majú právo poznať základný rozsah incidentov, ich možné následky a opatrenia, ktoré štát prijal na ochranu svojich systémov. Člen parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) František Majerský dodal, že je nevyhnutné od štátu získať odpovede na nasledujúce otázky:
- či boli počas útokov kompromitované nejaké citlivé informácie,
- či štát tieto kybernetické hrozby včas odhalil,
- či kompetentní urobili všetko potrebné na zabránenie ďalším prienikom do systémov.
K tlaku na vládu sa už v utorok 21. júla pridali aj hnutie Progresívne Slovensko (PS), poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí) a mimoparlamentní Demokrati. Tí spoločne vyzvali predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby okamžite zvolal bezpečnostnú radu štátu a od ministra diplomacie žiadali predvolanie ruského veľvyslanca.
Reakcia parlamentu a ministerstva
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v utorok potvrdil, že zatiaľ neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania pléna k téme ruskej kybernetickej hrozby. Z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR však pre médiá uviedli, že škodlivé aktivity spájané so 16. centrom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) vnímajú mimoriadne vážne. Známe je, že terčom týchto elitných hekerských útokov mali byť kritická infraštruktúra, energetika a zbrojársky priemysel.
Informácie o postoji KDH a ďalších inštitúcií sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe vyjadrení od Mária Marcineka z komunikačného oddelenia hnutia, pričom agentúra sa naďalej pokúša získať aj oficiálnu reakciu Úradu vlády SR.