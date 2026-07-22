Stredopravé konzervatívne strany by sa mali spojiť a vytvoriť silnú spoločnú alternatívu voči súčasnému rozdeleniu politickej scény. Tvrdí to predseda strany Konzervatívci Milan Krajniak, ktorý navrhuje veľkú spoločnú kandidátku viacerých subjektov. Takýto blok by podľa neho mohol zabojovať o post premiéra, presadiť masívnu podporu rodín a sebavedomo hájiť národné záujmy Slovenska v Európskej únii.
Spoločná kandidátka stredopravých konzervatívnych strán, medzi ktoré by patrili Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Konzervatívci - Kresťanská únia, Maďarská aliancia, Hnutie Slovensko či strana Za ľudí, by vytvorila reálnu alternatívu k súčasnému rozdeleniu slovenskej politiky. Skonštatoval to predseda Konzervatívcov Milan Krajniak.
Ambícia na post premiéra a alternatíva k PS a Smeru
Takéto spojenie by podľa neho mohlo priniesť nielen silný volebný výsledok, ale aj reálnu možnosť zostaviť vládu a presadzovať spoločný program. Ten by sa mal zamerať predovšetkým na nasledujúce oblasti:
- podporu tradičných rodín,
- hospodársky a ekonomický rast,
- bezpečnosť občanov,
- zodpovedné hospodárenie štátu.
Ľudia na Slovensku chcú silnú konzervatívno-stredovú alternatívu a nechcú si vyberať iba medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom,
vyhlásil Krajniak s tým, že je dôležité, aby mal konzervatívny blok aj vlastného kandidáta na predsedu vlády. Ambíciou zoskupenia je podľa neho ponúknuť takého premiéra, ktorý bude garantovať podporu rodín s deťmi, ekonomickú stabilitu a dôslednú ochranu slovenských národných záujmov.
Podpora rodín ako investícia do budúcnosti
Poslanec Národnej rady SR za Konzervatívcov Richard Vašečka zdôraznil, že ústredným spoločným menovateľom konzervatívnych strán musí zostať práve podpora rodín, keďže silné Slovensko nevznikne bez silných rodín.
Štát má vytvárať podmienky, aby si mladí ľudia mohli dovoliť založiť rodinu a vychovávať deti. Podpora rodín s deťmi nie je výdavok, ale investícia do budúcnosti Slovenska. Ak chceme zastaviť demografický úpadok, rodinná politika musí byť jednou z hlavných priorít budúcej vlády,
uviedol Vašečka k demografickej situácii a vládnym prioritám pravice.
Suverenita v Únii a kritika Šimečku
Krajniak zároveň upozornil, že jednou z kľúčových tém nasledujúcich rokov bude postavenie Slovenska v Európskej únii (EÚ). Krajina podľa neho patrí do EÚ aj NATO, no zároveň musí mať vládu, ktorá bude v Bruseli sebavedomo obhajovať domáce národné záujmy.
Vláda musí odmietať snahy o ďalšiu centralizáciu rozhodovania a trvať na tom, že o zásadných otázkach života na Slovensku majú rozhodovať predovšetkým občania Slovenskej republiky. Obávame sa, že vláda vedená Michalom Šimečkom by priniesla postupnú stratu suverenity Slovenska v Európskej únii,
podotkol líder Konzervatívcov s odkazom na predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku.
Informácie o návrhoch na predvolebné spojenie sprostredkovala tlačová agentúra TASR, ktorú informoval Adam Rehák z komunikačného oddelenia strany Konzervatívci.