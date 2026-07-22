Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán sa po svojej volebnej porážke ostro ozýva a stavia sa proti novej vláde Pétera Magyara. Svojich podporovateľov vyzýva na odpor a obnovenie demokracie, pričom otvorene hovorí o nástupe tyranie. Jeho vyhlásenie prichádza bezprostredne po policajnej razii na serveroch opozičnej strany Fidesz a schválení kontroverznej novely ústavy.
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v stredu 22. júla vyzval svojich podporovateľov, aby obnovili demokraciu v Maďarsku a postavili sa tyranii, ktorú podľa jeho slov nastolila nová vláda Pétera Magyara.
Prvé rázne vyhlásenie a razia na serveroch
Pre Orbána ide o prvé silnejšie politické vyhlásenie od jeho prehry v aprílových voľbách. Krátko po tom, čo vyšetrovatelia vykonali v utorok 21. júla raziu v dátovom centre, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz, vydal dlho očakávané vyhlásenie o odpore.
V Maďarsku sa znovu začala éra tyranie. Nový politický systém vytvorený týmto spôsobom je nelegitímny. Fidesz použije všetky mierové nástroje proti zneužívaniu moci v parlamente aj mimo neho,
uviedol Orbán vo svojej reakcii na aktuálne kroky vládnej moci a policajné zásahy.
Zmeny v ústave a obvinenia z autoritárstva
Bývalý premiér tvrdí, že Maďarsko po schválení kontroverznej novely ústavy, ktorá sa týka priamo odvolania súčasného prezidenta Tamása Sulyoka, prestalo byť demokratickým štátom.
Magyarova vládna strana Tisza však odmieta akékoľvek tvrdenia, že by proti svojim politickým oponentom zaujala autoritársky postoj. Samotný Orbán počas svojho dlhoročného pôsobenia vo funkcii premiéra čelil silnej medzinárodnej kritike za nasledujúce prehrešky:
- zhoršovanie demokratických štandardov a princípov v krajine,
- narúšanie stavu a fungovania právneho štátu,
- obmedzovanie základných práv menšín, za čo Budapešť často kritizovala aj Európska únia.
Informácie o napätej vnútropolitickej situácii u našich južných susedov sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry Reuters.