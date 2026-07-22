Obrovská tragédia sa odohrala na severe Slovenska, kde pri vážnej dopravnej nehode vyhasol život 56-ročného vodiča. Ten so svojím osobným autom nečakane zišiel z cesty, prešiel po zvodidlách a po tvrdom náraze do betónového múru utrpel devastačné zranenia, ktorým priamo na mieste podľahol. Polícia aktuálne vyšetruje presné príčiny smrteľnej havárie a vyzýva k maximálnej opatrnosti za volantom.
K tragickej dopravnej nehode došlo v utorok 21. júla v podvečerných hodinách na frekventovanej ceste prvej triedy I/59 v okrese Dolný Kubín. Hlavným aktérom bol 56-ročný vodič osobného motorového vozidla značky Škoda, ktorý jazdil v smere od mesta Ružomberok na oravskú obec Jasenová.
Fatálny zjazd mimo vozovky
Priebeh nehody mal podľa prvotných informácií z miesta činu mimoriadne nešťastný a rýchly spád. Z doposiaľ presne nezistených príčin vodič náhle zišiel so svojím vozidlom za pravý spevnený okraj vozovky. Následne sa odohrala séria osudných udalostí:
- auto po opustení asfaltu vyšlo priamo na zvodidlá,
- pokračovalo v neriadenej jazde po priľahlom trávnatom poraste,
- zastavil ho až mimoriadne tvrdý náraz do pevného oporného múru premostenia.
Smrť na mieste a vyšetrovanie
Privolané záchranné zložky už mužovi nedokázali pomôcť, keďže rozsah jeho poranení bol po silnom náraze katastrofálny.
Vodič pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú momentálne predmetom nášho prebiehajúceho vyšetrovania,
spresnila Polícia vo svojom vyhlásení k tragédii.
V súvislosti s touto zbytočnou smrťou na cestách muži zákona dôrazne apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodičov vyzývajú k mimoriadne zvýšenej opatrnosti, maximálnemu sústredeniu sa na jazdu a k prísnemu dodržiavaniu všetkých platných pravidiel, aby sa podobným nešťastiam v budúcnosti predišlo.