Mrazivý nález prekvapil náhodného turistu v Kysuckých Beskydách. V oblasti rozhľadne nad Vychylovkou objavil na strome visieť nehybné telo muža. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky, žiaľ, mužovi už nedokázali pomôcť a vyšetrovanie tragédie si prevzala polícia.
V Kysuckých Beskydách v oblasti obľúbenej rozhľadne nad Vychylovkou našli v utorok 21. júla popoludní telo muža bez známok života. Hrôzostrašný objav v lesnom teréne nahlásil náhodný turista, ktorý sa v danej oblasti práve pohyboval.
Zásah zložiek a nález vo výške
Podľa informácií záchranárov sa nehybné telo muža nachádzalo na strome, a to vo výške približne desať metrov nad zemou. Na mieste tragédie spoločne a koordinovane zasahovali viaceré zložky:
- horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysucké Beskydy,
- príslušníci Hasičského a záchranného zboru,
- hliadky Policajného zboru.
Telo muža bolo vyslobodené a spustené na zem. Následne si telesné pozostatky prevzali príslušníci Policajného zboru a obhliadajúci lekár,
spresnili horskí záchranári postup pri náročnom zásahu a manipulácii s telom v nedostupnom teréne. Informácie o tragickej udalosti a priebehu záchrannej akcie zverejnila HZS prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.