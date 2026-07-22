Mrazivý nález prekvapil náhodného turistu v Kysuckých Beskydách. V oblasti rozhľadne nad Vychylovkou objavil na strome visieť nehybné telo muža. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky, žiaľ, mužovi už nedokázali pomôcť a vyšetrovanie tragédie si prevzala polícia.

V Kysuckých Beskydách v oblasti obľúbenej rozhľadne nad Vychylovkou našli v utorok 21. júla popoludní telo muža bez známok života. Hrôzostrašný objav v lesnom teréne nahlásil náhodný turista, ktorý sa v danej oblasti práve pohyboval.

Zásah zložiek a nález vo výške

Podľa informácií záchranárov sa nehybné telo muža nachádzalo na strome, a to vo výške približne desať metrov nad zemou. Na mieste tragédie spoločne a koordinovane zasahovali viaceré zložky:

  • horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysucké Beskydy,
  • príslušníci Hasičského a záchranného zboru,
  • hliadky Policajného zboru.

Telo muža bolo vyslobodené a spustené na zem. Následne si telesné pozostatky prevzali príslušníci Policajného zboru a obhliadajúci lekár,

spresnili horskí záchranári postup pri náročnom zásahu a manipulácii s telom v nedostupnom teréne. Informácie o tragickej udalosti a priebehu záchrannej akcie zverejnila HZS prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.