Primátor mesta New York Zohran Mamdani priznal, že jeho úrad nemá právomoc na vykonanie zatykača na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. S požiadavkou na zásah sa preto obrátil priamo na federálnu vládu Spojených štátov. Kým americký prezident Donald Trump sľubuje izraelskému lídrovi pri nadchádzajúcej návšteve imunitu, newyorský primátor ho označil za nevítaného vojnového zločinca.
Primátor mesta New York Zohran Mamdani v utorok 21. júla uviedol, že jeho úrad nemá dostatočnú právomoc vykonať zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý bol vydaný na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Federálnych úradníkov Spojených štátov preto prostredníctvom sociálnych sietí vyzval, aby rázne zasiahli oni.
Moja administratíva preskúmala všetky možnosti, ktoré ponúka platná legislatíva, s cieľom zistiť, či by mesto New York mohlo vykonať zatykač ICC, keby sem Benjamin Netanjahu prišiel. Je zrejmé, že nemáme nezávislú právomoc na vykonanie tohto zatykača. Federálna vláda ju však má, a preto ju vyzývam, aby sa pripojila k ICC a tento zatykač vykonala,
vyhlásil newyorský primátor vo zverejnenom videu.
Obvinenia z vojnových zločinov v Gaze
Medzinárodný trestný súd ešte v roku 2024 uviedol, že Netanjahua podozrieva z viacerých závažných činov v súvislosti s vojnovým konfliktom. Obvinenia sa týkajú nasledujúcich bodov:
- spáchania údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti,
- činy majú priamo súvisieť s izraelskou ofenzívou v Pásme Gazy,
- ofenzíva nasledovala po krvavom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.
Každý svojimi očami, svojím srdcom a svojím svedomím by mal rozpoznať skazu, ktorú spôsobil, a pochopiť, že patrí pred súd. Súhlasím s Medzinárodným trestným súdom, že Benjamin Netanjahu by mal byť zatknutý a súdený za svoje zločiny, rovnako ako každý iný, proti komu ICC vzniesol obvinenie,
doplnil Mamdani k dôvodom, prečo žiada zadržanie zahraničného lídra.
Očakávaná návšteva OSN a postoj Izraela
Primátor už skôr tento mesiac pre denník New York Times potvrdil, že spolu s právnym oddelením mesta intenzívne rokujú o zatknutí Netanjahua v prípade, že v septembri pricestuje do New Yorku na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Americký prezident Donald Trump však v pondelok 20. júla verejne prisľúbil, že ak tak izraelský premiér spraví, zatknutý na americkej pôde rozhodne nebude.
Chcem zároveň jasne povedať, že Benjamin Netanjahu nie je v New Yorku vítaný, rovnako ako žiadny iný vojnový zločinec na úteku,
uzavrel Mamdani svoj vyhranený postoj.
Netanjahuova kancelária vyjadrenia a postoj newyorského primátora ostro odmietla. Štát Izrael dlhodobo neuznáva jurisdikciu ICC a kategoricky odmieta akékoľvek obvinenia z páchania vojnových zločinov v Pásme Gazy. Informácie o spore sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a AP.