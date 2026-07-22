Snahy Iránu o kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom predstavujú globálnu hrozbu. Počas zasadnutia ministrov v Manile na to dôrazne upozornil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Spojené štáty varujú pred nebezpečným precedensom pre medzinárodnú plavbu a sú pripravené chrániť svoje záujmy, čo potvrdzujú aj nedávne vojenské údery v regióne.
Kontrola Hormuzského prielivu zo strany Iránu by vytvorila nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ. Vyhlásil to v stredu 22. júla šéf americkej diplomacie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile.
Hrozba pre slobodu medzinárodnej plavby
Podľa amerického ministra zahraničných vecí Irán požaduje právo, ktoré mu nepatrí na základe žiadneho existujúceho medzinárodného právneho mechanizmu. Snaha kontrolovať tranzit komerčnej dopravy cez Hormuzský prieliv priamo ohrozuje základný princíp slobody plavby, čo je pre celosvetovú ekonomiku neprijateľné.
Ak na Blízkom východe vytvoríme precedens, v ktorom sa národný štát môže rozhodnúť kontrolovať medzinárodnú vodnú cestu, vyberať mýto a vyhodiť do vzduchu vaše lode, ak nezaplatíte, vytvoríme veľmi nebezpečný precedens, ktorý sa bude opakovať v iných častiach sveta, vrátane tohto regiónu,
varoval Rubio pred narušením medzinárodného práva prítomných zástupcov ázijských krajín.
Vojenské údery a diplomatické riešenia
Ostré vyjadrenia americkej diplomacie prichádzajú v mimoriadne napätej situácii, ktorú v poslednom období sprevádzajú nasledujúce udalosti a postoje:
- Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) vykonalo ďalšiu vlnu vojenských útokov priamo proti Iránu,
- cieľom týchto úderov je oslabiť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v strategickom prielive,
- Spojené štáty (USA) sú naďalej otvorené rokovaniam s cieľom nájsť mierové diplomatické riešenie krízy,
- Irán však podľa Washingtonu neberie vzájomné rozhovory medzi krajinami dostatočne seriózne.
Ak to budú brať vážne, budeme aj my. Ak nie, urobíme všetko potrebné na ochranu našich záujmov a záujmov našich spojencov,
skonštatoval rázne minister Rubio na záver k budúcemu postoju Spojených štátov. Informácie o vyjadreniach amerického predstaviteľa sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.