Náklady Spojených štátov na prebiehajúci vojenský konflikt s Iránom neustále rastú. Podľa najnovších vyjadrení amerického ministra obrany sa už vyšplhali na desiatky miliárd dolárov. Šéf rezortu obrany preto v Senáte obhajoval žiadosť o ďalšie masívne financovanie, pričom varoval pred ohrozením vojenského výcviku v prípade nedostatku prostriedkov.
Vojna s Iránom doposiaľ stála Spojené štáty (USA) celkovo 37,5 miliardy dolárov. Oznámil to v utorok 21. júla americký minister obrany Pete Hegseth. V porovnaní s predošlým odhadom z polovice mája tohto roka ide o obrovský nárast o približne osem miliárd dolárov.
Náš aktuálny odhad je 37,5 miliardy dolárov,
uviedol Hegseth počas svojho vypočúvania pred senátnym výborom pre rozpočtové záležitosti. Odhadovaná suma podľa neho pritom už zahŕňa aj všetky očakávané vojenské náklady až do konca septembra.
Obhajoba rozpočtu a hrozba obmedzení
Minister pred senátormi dôrazne obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagón vo výške približne 67 miliárd dolárov. Na vypočúvaní zároveň adresoval odpoveď na otázku senátorky Susan Collinsovej, ktorú zaujímal potenciálny dopad nedostatočného financovania armády. Hegseth vyhlásil, že bez naliehavého navýšenia finančných prostriedkov budú americké ozbrojené sily nútené obmedziť vojenský výcvik.
Stav nepriateľa a obnovené útoky
Hegseth sa pred amerických zákonodarcov postavil prvýkrát, odkedy Washington začiatkom júla obnovil svoje útoky proti Iránu. V reakcii na ďalšiu otázku zo strany senátorky Patty Murrayovej americký minister priblížil aktuálny stav nepriateľských síl a zhodnotil vojenské kapacity protivníka:
- armáda Teheránu je podľa neho v súčasnosti najslabšia za posledné desaťročie,
- Irán však napriek tomu bezpochyby naďalej disponuje určitými dôležitými vojenskými kapacitami, ktoré nemožno podceňovať.
Informácie z vypočúvania v americkom Senáte sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP, Reuters a spravodajskej stanice Sky News.