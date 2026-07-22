Spojené štáty po dlhých desaťročiach obnovia priame letecké spojenie s Libanonom. Americký prezident Donald Trump schválil zrušenie prísneho zákazu, ktorý platil od tragického únosu dopravného lietadla v roku 1985. Očakávaný krok prichádza bezprostredne po rokovaní s libanonskými lídrami a má výrazne pomôcť tamojšej ekonomike aj turizmu.
Americký prezident Donald Trump v utorok 21. júla oficiálne oznámil, že schválil obnovenie priamych letov amerických spoločností do Libanonu. Trumpovo dôležité oznámenie nasledovalo krátko po jeho stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom priamo vo Washingtone.
Po stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, ktorý odviedol pozoruhodnú prácu pri premene svojej krajiny, týmto nariaďujem svojej administratíve, aby všetkým americkým leteckým dopravcom povolila priame lety do Libanonu, aby Američania mohli túto krásnu krajinu ľahko navštíviť. Ostatné krajiny urobia, dúfam, to isté,
uviedol prezident Trump na svojej sociálnej platforme Truth Social.
Podpora ekonomiky a návrat po 40 rokoch
Libanonský premiér Nawáf Salám obnovenie letov privítal s veľkým nadšením. Tento dlho očakávaný krok podľa jeho slov predstavuje významnú príležitosť na posilnenie cestovného ruchu a vzájomného prepojenia medzi Libanonom a Spojenými štátmi (USA), ako aj na masívnu podporu ťažko skúšanej libanonskej ekonomiky.
Spojené štáty americké pozastavili priame lety do tejto blízkovýchodnej krajiny ešte v roku 1985 po mimoriadne dramatických udalostiach:
- dopravné lietadlo americkej spoločnosti TWA vtedy uniesli ozbrojení libanonskí islamistickí militanti,
- pri brutálnom incidente bol zavraždený jeden potápač amerického námorníctva,
- desiatky nevinných amerických občanov boli viac ako dva týždne držané v zajatí ako rukojemníci.
Rokovania lídrov a izraelská prítomnosť
Prezident Awn po kľúčovom utorkovom stretnutí osobne poďakoval šéfovi Bieleho domu za dlhodobú a stabilnú podporu Libanonu zo strany USA. Jeho kancelária následne informovala, že libanonský prezident počas rozhovorov okrem iného zdôraznil aj nevyhnutnú potrebu stiahnutia vojenských jednotiek štátu Izrael zo svojho územia.
Informácie o vývoji diplomatických vzťahov a opätovnom obnovení historických letov sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.