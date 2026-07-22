Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pristúpil k zásadnej personálnej zmene vo vedení armády. Novým hlavným veliteľom ozbrojených síl sa stáva doterajší veliteľ pozemných vojsk Mychajlo Drapatyj, ktorý vo funkcii strieda Olexandra Syrského. Očakávaná výmena prichádza bezprostredne po masových protestoch, ktoré vyvolalo nedávne odvolanie ministra obrany z dôvodu sporov s velením.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok 21. júla oficiálne oznámil, že novým hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl bude bývalý veliteľ pozemných síl Mychajlo Drapatyj. V tejto kľúčovej vojenskej funkcii tak definitívne nahradí doterajšieho veliteľa Olexandra Syrského.
Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny bude Mychajlo Drapatyj. Ďakujem Olexandrovi Syrskému a každému z našich vojakov za to, že Ukrajina si na fronte udržiava silné pozície,
uviedol ukrajinský líder vo svojom vyhlásení k verejnosti.
Zásluhy odchádzajúceho veliteľa
Prezident vo svojom príhovore zároveň férovo poznamenal, že Syrskyj dosiahol pre štát významné vojenské výsledky. Odchádzajúci veliteľ stál na čele ukrajinských ozbrojených síl od roku 2024, patril medzi najskúsenejších veliteľov a pripísal si viaceré nespochybniteľné úspechy:
- úspešne viedol kľúčovú obranu hlavného mesta Kyjev na úplnom začiatku ruskej invázie v roku 2022,
- zohral dôležitú úlohu pri plánovaní a riadení charkovskej protiofenzívy,
- podieľal sa na logisticky a vojensky náročnej kurskej operácii.
Tlak verejnosti a hľadanie náhrady
K ráznej výmene na najvyššej vojenskej pozícii došlo po rozsiahlych protestoch ľudí, ktoré naplno vypukli 15. júla. Ich bezprostredným spúšťačom bolo odvolanie ministra obrany Mychajla Fedorova, čo bolo dôsledkom jeho otvoreného konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov následne v uliciach žiadali návrat Fedorova do funkcie a okamžité odvolanie najvyššieho veliteľa armády.
Po odvolaní obľúbeného ministra sa začala intenzívne riešiť otázka o ďalšom pôsobení Syrského. Ešte v pondelok 20. júla prenikli na verejnosť informácie, že prezident si údajne vyberá zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov na uvoľnený post, pričom hlavným favoritom na prevzatie velenia bol od začiatku práve Drapatyj.
Hlava štátu však vo finále nezabudla ani na odvolaného ministra obrany. Vo svojom tradičnom večernom videopríhovore Zelenskyj potvrdil, že exministrovi Fedorovovi už ponúkol novú a dôstojnú pozíciu, ktorá bude zameraná primárne na celkový dohľad nad technologickou zložkou štátu. Komplexné informácie o personálnych zmenách na Ukrajine sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP, Bloomberg, Reuters a prezidentovho príspevku na platforme Telegram.