Opakované zástavy dychu v spánku, hlasné chrápanie a únava, ktorú nezaženie ani dlhá noc. Spánkové apnoe patrí k najčastejším a zároveň najprehliadanejším poruchám spánku; mnohí ľudia o ňom roky nevedia, pretože jeho hlavné prejavy vidí skôr partner ako postihnutý. Neliečené pritom zvyšuje riziko infarktu, mozgovej príhody aj nehôd za volantom, a dá sa účinne liečiť.
Scenár býva podobný: človek spí sedem či osem hodín, no ráno vstáva ako po nočnej zmene, cez deň zaspáva pri televízii a jeho chrápanie počuť cez stenu. Partner si navyše všimne zvláštnu vec: chrápanie občas vystrieda ticho, po ktorom nasleduje hlasné lapnutie po dychu. Presne takto vyzerá zvonka spánkové apnoe, choroba, pri ktorej telo v noci opakovane prestáva dýchať.
Čo sa v noci deje
Pri spánkovom apnoe sa dýchanie počas spánku opakovane zastavuje alebo výrazne oslabuje, pričom jednotlivé pauzy trvajú od desiatich sekúnd až po minútu a môžu sa opakovať desiatky ráz za hodinu. Najčastejšou formou je obštrukčné spánkové apnoe: svaly v zadnej časti hrdla sa v spánku príliš uvoľnia, mäkké tkanivá a jazyk zúžia až uzavrú dýchacie cesty a vzduch sa do pľúc nedostane. Klesá okysličenie krvi, mozog spustí poplach a človek sa na okamih prebudí, aby sa nadýchol; tieto mikroprebudenia si zvyčajne nepamätá, no rozbíjajú mu spánok na márne kúsky. Zriedkavejšie centrálne apnoe má inú príčinu: mozog jednoducho nevyšle povel na nádych. Podľa prehľadových štúdií sa porucha týka zhruba pätiny dospelých a pri významnej časti z nich zostáva nediagnostikovaná.
Ako sa prejavuje: v noci aj cez deň
Nočné príznaky vidí najlepšie okolie: hlasné, nepravidelné chrápanie, pozorované zástavy dychu, prebúdzanie s pocitom dusenia či lapaním po dychu. Sám postihnutý skôr pociťuje denné následky. Podľa odborníkov z Mayo Clinic k nim patrí nadmerná denná spavosť, ranné bolesti hlavy, sucho v ústach po prebudení, poruchy sústredenia, podráždenosť až príznaky depresie. Riziko poruchy zvyšuje predovšetkým nadváha; podľa lekárov zvýši už desaťpercentný prírastok hmotnosti riziko strednej až ťažkej formy šesťnásobne. Ohrozenejší sú tiež muži, ľudia s hrubším krkom, zúženými dýchacími cestami či trvale upchatým nosom, fajčiari a ľudia, ktorí večer pijú alkohol alebo užívajú lieky na upokojenie; pri deťoch bývajú príčinou zväčšené mandle.
Prečo sa neoplatí mávnuť rukou
Spánkové apnoe nie je len hlučná nepríjemnosť. Každá zástava dychu je pre organizmus stresový poplach, ktorý dvíha tlak a zaťažuje srdce a cievy. Neliečená porucha sa preto spája s vysokým krvným tlakom, poruchami srdcového rytmu, infarktom, mozgovou príhodou aj cukrovkou 2. typu a štúdie pri neliečených pacientoch ukazujú vyššie riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny. Osobitnou kapitolou je mikrospánok: metaanalýzy potvrdzujú pri ľuďoch s neliečeným apnoe najmenej dvojnásobné riziko dopravnej nehody, pre profesionálnych vodičov je preto vyšetrenie obzvlášť dôležité. Dobrá správa znie, že liečba tieto riziká výrazne znižuje.
Ako postupovať: od podozrenia po masku
Prvým krokom je podozrenie, a to pokojne aj z druhej ruky; ak vám partner opisuje zástavy dychu, berte to vážne. Cesta vedie cez všeobecného lekára, ktorý pomocou otázok a dotazníkov posúdi riziko a odošle pacienta k špecialistovi, zvyčajne na pľúcne, ušno nosno krčné alebo neurologické pracovisko so spánkovou ambulanciou. Diagnózu potvrdí spánkové centrum alebo laboratórium: jednoduchšie prípady sa dajú vyšetriť domácim prístrojom, ktorý cez noc zaznamenáva dýchanie, pulz a okysličenie, zložitejšie vyžadujú celonočnú polysomnografiu, pri ktorej sa v laboratóriu sleduje aj mozgová aktivita a štádiá spánku.
Liečba sa riadi závažnosťou. Zlatým štandardom pri strednej a ťažkej forme je prístroj CPAP, ktorý cez masku vháňa do dýchacích ciest mierny pretlak vzduchu a drží ich otvorené ako vzduchová dlaha; pri správnom používaní zástavy dychu prakticky odstráni. Pri ľahších formách alebo neznášanlivosti masky prichádzajú do úvahy ústne pomôcky predsúvajúce sánku a pri jasnej anatomickej prekážke chirurgický zákrok. Súčasťou liečby sú vždy režimové opatrenia: redukcia hmotnosti, pri ktorej už úbytok 5 až 10 percent váhy preukázateľne znižuje počet nočných epizód, spánok na boku namiesto chrbta, vynechanie alkoholu a tlmiacich liekov vo večerných hodinách a koniec fajčenia.
Odkaz tohto článku sa dá zhrnúť do jednej vety: chrápanie so zástavami dychu a nevysvetliteľná denná únava nie sú povahová črta ani daň za vek, ale dôvod objednať sa k lekárovi. Spánkové apnoe patrí k poruchám, pri ktorých správna liečba mení život doslova zo dňa na deň, presnejšie z noci na noc. Tento text je informačný a nenahrádza lekárske vyšetrenie; diagnózu môže stanoviť len lekár na základe vyšetrenia spánku.