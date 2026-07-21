Maliny patria k ovociu s najlepším pomerom medzi tým, čo telu dávajú, a tým, čo ho stoja: veľa vlákniny, slušná dávka vitamínu C a mangánu, málo cukru a kalórií. Ich sezóna práve vrcholí a hovorí v prospech zberu, či už v záhrade, na samozbere od pestovateľa, alebo pri lesnej ceste. Má to len jeden háčik: rýchlo sa kazia.
V tieni populárnejších čučoriedok a jahôd zostávajú maliny tak trochu nedocenené. Pritom práve ony ponúkajú kombináciu, ktorú odborníci na výživu na ovocí oceňujú najviac: sladkú chuť pri nízkom obsahu cukru a nezvyčajne veľa vlákniny. Otázka z titulku má preto pomerne jednoznačnú odpoveď, no s niekoľkými poznámkami pod čiarou, ktoré sa oplatí poznať skôr, ako vyrazíte s košíkom.
Šampión vo vláknine, skromný v cukre
Najsilnejšou zbraňou malín je vláknina. V bežnej porcii, teda zhruba jednej šálke s hmotnosťou okolo 123 gramov, sa jej podľa nutričných databáz skrýva približne osem gramov, čo zodpovedá zhruba pätine až tretine odporúčanej dennej dávky dospelého človeka. Medzi bežným ovocím je to výnimočná hodnota; na 100 gramov pripadá okolo 6,5 gramu vlákniny, viac ako pri mnohých obilninových výrobkoch. Vláknina podporuje trávenie, predlžuje pocit sýtosti a spomaľuje vstrebávanie cukrov, vďaka čomu maliny nespôsobujú prudké výkyvy hladiny cukru v krvi. K tomu si pripočítajme nízku kalorickú hodnotu, šálka malín má len okolo 60 kalórií, a vyjde nám ovocie ako stvorené aj pre ľudí, ktorí si strážia hmotnosť či cukor.
Nutričný zoznam sa tým nekončí. Rovnaká porcia pokryje viac ako polovicu dennej odporúčanej dávky vitamínu C, ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému, tvorbe kolagénu a vstrebávaniu železa. Maliny sú tiež bohaté na mangán, dôležitý pre metabolizmus a kosti, a obsahujú draslík, horčík, železo aj menšie množstvá vitamínov skupiny B.
Antioxidanty áno, zázrak nie
Sýtočervenú farbu dávajú malinám antokyány, ktoré spolu s elagovou kyselinou a kvercetínom patria k rastlinným antioxidantom, teda látkam chrániacim bunky pred oxidačným stresom. Analýzy štúdií na zvieratách naznačujú, že malinové zložky majú protizápalové účinky; treba však poctivo dodať, že ide o predbežné poznatky, ktoré nemožno automaticky prenášať na človeka. A ešte jedna úprimná poznámka do súboja bobúľ: v celkovom obsahu antioxidantov sú maliny zhruba na úrovni jahôd, no černice ich prekonávajú približne dvojnásobne a čučoriedky až štvornásobne. Maliny teda nie sú zázračná superpotravina, ale vynikajúca súčasť pestrej stravy, v ktorej vyniknú práve vlákninou a pomerom živín ku kalóriám.
Oplatí sa zbierať? Počty hovoria jasne
Sezóna záhradných letných malín na Slovensku vrcholí v júni a júli, jesenné odrody dozrievajú od polovice augusta často až do prvých mrazov a lesné maliny lákajú pri chodníkoch od júla do konca augusta. Kto nemá vlastný krík, môže využiť samozbery priamo od pestovateľov: cena býva nižšia ako v obchode, pretože platíte priamo farmárovi, a k tomu viete, odkiaľ ovocie je. Podľa prehľadu samozberov platili napríklad pri Nitre záujemcovia v sezóne 2026 okolo 4 eur za kilogram vlastnoručne nazbieraných malín, kým už nazbierané stáli 6 eur. V supermarketoch sa pritom maliny bežne predávajú v malých 125 gramových vaničkách, kde kilogramová cena vychádza podstatne vyššie. Lesné maliny sú zadarmo úplne, bývajú drobnejšie a aromatickejšie, len ich pred konzumáciou treba dôkladne umyť a zbierať ďalej od frekventovaných ciest.
Háčik: rátajte s krátkym životom
Jediná skutočná slabina malín je ich krehkosť. Čerstvé vydržia jeden až tri dni v chladničke, a to neumyté; voda podporuje pleseň, preto ich umývajte až tesne pred jedlom. Kto nazbiera viac, ako rodina stihne zjesť, má dve overené cesty: mrazenie, pri ktorom si maliny zachovajú väčšinu cenných látok a poslúžia celú zimu do kaší či smoothie, alebo klasiku v podobe džemu a sirupu, pri ktorej však časť vitamínu C padne za obeť vareniu.
Odpoveď na otázku z titulku teda znie: áno, oplatí sa, a hneď z troch dôvodov. Nutrične patria maliny k tomu najlepšiemu, čo letný stôl ponúka. Ekonomicky vychádza zber výhodnejšie ako vaničky z obchodu. A napokon je tu dôvod, ktorý sa nedá odvážiť: hodina pri malinovom kríku je čas strávený vonku, pokojne aj s deťmi, ktoré pri ňom mimochodom zistia, že ovocie nerastie v plastovej vaničke. Ako pri každej potravine platí, že maliny sú doplnkom pestrej stravy, nie liekom. Ľudia s potravinovými alergiami či tráviacimi ochoreniami by sa pri pochybnostiach mali poradiť s lekárom.