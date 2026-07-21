Francúzsko rázne zakročilo proti negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na mládež. Ako prvá krajina v Európskej únii schválilo plošný zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako pätnásť rokov, pričom obmedzenia sa dotknú aj mobilných telefónov na školách. Krok, ktorý presadzuje prezident Emmanuel Macron, prichádza v čase pribúdajúcich žalôb a alarmujúcich zistení zdravotníkov.
Francúzsko sa stalo vôbec prvou krajinou Európskej únie, ktorá oficiálne schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Toto prelomové opatrenie prichádza v čase rastúcich celospoločenských obáv z negatívneho vplyvu digitálneho obsahu na vývoj a duševné zdravie detí. Ide o jednu z hlavných politických iniciatív druhého funkčného obdobia súčasného prezidenta, ktorým je Emmanuel Macron.
Pravidlá pre školy a účinnosť zákona
Nová legislatíva zároveň plošne zakazuje používanie mobilných telefónov na francúzskych stredných školách. Tento prísny zákaz sa však podľa schváleného znenia nebude vzťahovať na užitočné nástroje, akými sú internetové encyklopédie či rôzne vzdelávacie a vedecké databázy.
Nová legislatíva chrániaca deti v digitálnom priestore by mala po úspešnom hlasovaní v parlamente začať definitívne platiť už na jeseň tohto roka, a to od začiatku nového školského roku,
uviedol prezident Macron vo svojej reakcii zverejnenej na sociálnych sieťach.
Postoj parlamentu a argumenty kritikov
Za vládny návrh hlasovali obe komory francúzskeho parlamentu. Zástancovia práv detí, ako aj mnohé rodičovské organizácie a združenia výsledok hlasovania s nadšením privítali. Proti sa však ostro vyslovili poslanci radikálne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), ktorí svoju kritiku opierajú o nasledujúce argumenty:
- súlad nového zákona s ústavou nie je podľa nich dostatočne jasný,
- v praxi by takéto plošné opatrenie znamenalo absolútny koniec anonymity na internete,
- samotná technologická a technická implementácia zákazu by bola nemožná.
Alarmujúce štatistiky a žaloby na TikTok
Rozhodnutiu parlamentu predchádzali dlhodobé varovania odborníkov. Francúzsky úrad verejného zdravia v tejto súvislosti zverejnil znepokojujúce údaje o návykoch a správaní súčasnej mládeže:
- polovica všetkých tínedžerov strávi na obrazovke smartfóne dve až päť hodín denne,
- mobil na každodenný prístup k internetu používa až 90 percent detí vo veku od 12 do 17 rokov,
- až 58 percent z týchto detí pritom aktívne využíva práve sociálne siete.
Úrad zároveň dôrazne upozornil na viaceré preukázateľné negatívne dôsledky používania sociálnych sietí. Patrí medzi ne znížené sebavedomie či nebezpečné vystavenie obsahu, ktorý priamo podporuje rizikové správanie vrátane sebapoškodzovania, užívania drog a samovražedného správania.
Vážnosť celej situácie podčiarkuje aj fakt, že niekoľko francúzskych rodín pred časom oficiálne zažalovalo známu platformu TikTok. Dôvodom boli tragické samovraždy tínedžerov, ktoré podľa zronených rodičov priamo súviseli so škodlivým algoritmom a obsahom na sociálnych sieťach. Informácie o prijatí historického zákona sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a AP.