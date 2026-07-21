Slovensko sa počas svojho predsedníctva v Iniciatíve Trojmoria zameriava na úzku spoluprácu s Poľskom. Cieľom je spoločný rozvoj makroregionálnej spolupráce a napredovanie dôležitých infraštruktúrnych projektov. Dôraz sa bude klásť aj na ekonomickú návratnosť investícií, strategické prepájanie regiónov či podporu inovácií a umelej inteligencie. Zvýšená aktivita slovenskej diplomacie vyvrcholí veľkým summitom v Bratislave.
Slovensko chce počas svojho predsedníctva v Iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec, ktorý v utorok 21. júla prijal poľskú delegáciu. Tú viedol zástupca riaditeľa ekonomického odboru Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Sebastian Barkowský.
Spoločné ciele a summit v Bratislave
Obe strany sa počas diplomatického stretnutia zhodli na tom, že spolupráca v rámci medzinárodnej iniciatívy musí byť pragmatická a pevne ukotvená.
Poľsko ako najväčšia a zakladajúca krajina Iniciatívy Trojmoria sa usiluje o zvyšovanie povedomia o jej význame, pričom pre Slovensko je kľúčové zohľadňovať záujmy jednotlivých účastníckych krajín. Počas nášho súčasného predsedníctva, ktoré vyvrcholí prezidentským summitom a podnikateľským fórom v Bratislave v apríli 2027, máme veľký záujem o úzku spoluprácu a výmenu skúseností s poľskými partnermi,
vyhlásil štátny tajomník slovenskej diplomacie s tým, že spoločné projekty by mali stáť najmä na nasledujúcich pilieroch:
- na zdravom ekonomickom základe a princípe reálnej návratnosti,
- na vytváraní silného potenciálu na zvýšenie investícií v účastníckych krajinách,
- na postupnom znižovaní regionálnych rozdielov medzi jednotlivými štátmi.
Inovácie, infraštruktúra a umelá inteligencia
Utorkové rokovanie súčasne nadviazalo na závery prezidentského summitu, ktorý sa uskutočnil v apríli tohto roka v chorvátskom Dubrovníku. Partneri detailne diskutovali o prioritách slovenského líderstva, predovšetkým o ďalšom rozvoji infraštruktúrnych projektov v oblastiach dopravy, energetiky a digitalizácie. Štátny tajomník osobitne vyzdvihol slovenský potenciál v moderných odvetviach a potvrdil záujem o rozvoj bilaterálnych vzťahov v inovatívnych sektoroch.
Slovensko disponuje vysokokvalitným talentovým potenciálom v oblasti nových digitálnych technológií a umelej inteligencie. Budeme radi, ak v týchto sférach s Poľskom výrazne prehĺbime vzájomný dialóg,
uviedol Chovanec v súvislosti s technologickým smerovaním.
Rozvoj regiónu a strategická poloha
Témou pracovného rokovania bolo zároveň celkové smerovanie zoskupenia vrátane možností efektívnejšej koordinácie účastníckych štátov a masívnejšieho zapojenia verejných i súkromných investícií do rozvoja regiónu. Slovensko môže podľa Chovanca vďaka svojej unikátnej strategickej polohe zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri rozvoji dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry.
Samotná Iniciatíva Trojmoria funguje na základe týchto faktov:
- vznikla v roku 2016 a v súčasnosti ju tvorí celkovo 13 účastníckych štátov Európskej únie,
- jej hlavným cieľom je posilňovať spoluprácu a podporovať rozvoj makroregionálnych projektov,
- zameriava sa na prepájanie a konektivitu v dôležitom severojužnom koridore,
- geograficky a ekonomicky prepája rozsiahly priestor medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom.
Informácie o stretnutí a plánoch slovenského predsedníctva sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe materiálov od komunikačného odboru MZVEZ SR.