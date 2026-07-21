Nemecko urobilo ďalší dôležitý krok k energetickej nezávislosti od Ruska. Nemecký kancelár a azerbajdžanský prezident podpísali v Berlíne strategickú dohodu o dodávkach plynu a ropy. Obaja lídri zároveň oznámili vytvorenie spoločnej hospodárskej rady, ktorá má výrazne prehĺbiť vzájomné vzťahy. Z Kaukazu by tak mohlo v budúcnosti prúdiť do Európy ešte viac energetických surovín.
Nemecký kancelár Friedrich Merz a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev podpísali v utorok 21. júla počas stretnutia v Berlíne dohodu o dodávkach plynu a ropy. Obaja lídri takisto oficiálne oznámili ustanovenie spoločnej hospodárskej rady s cieľom maximálne prehĺbiť vzťahy medzi Nemeckom a juhokaukazskou republikou.
Energetický partner a nezávislosť od Ruska
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Berlín intenzívne snaží ukončiť svoju historickú závislosť od ruského zemného plynu a aktívne hľadá spoľahlivé alternatívne zdroje dodávok. Azerbajdžan je podľa nemeckého kancelára jednou z mála krajín v danom regióne s výrazným prebytkom energetických zdrojov.
Azerbajdžan je pre nás veľmi zaujímavým partnerom, ktorý môže výrazne pomôcť zabezpečiť kľúčové dodávky energie pre Nemecko,
uviedol Merz na margo novej strategickej spolupráce a dôležitosti diverzifikácie zdrojov.
Zvyšovanie dodávok a nová infraštruktúra
Zemný plyn zo zakaukazskej republiky plynule prúdi na nemecký trh už od začiatku tohto roka. O aktuálnych dohodách a budúcich energetických plánoch oboch štátov sú známe nasledujúce fakty:
- súčasné platné dohody pevne počítajú s dodávkami v objeme 1,5 miliardy kubických metrov plynu ročne,
- prezident Alijev počas návštevy nemeckej metropoly naznačil, že jeho krajina by mohla v budúcnosti dodávať ešte väčšie objemy surovín,
- prípadné navýšenie exportu by si však nevyhnutne vyžadovalo vybudovanie dodatočnej a modernejšej potrubnej infraštruktúry.
Informácie o stretnutí lídrov a nových energetických dohodách priniesla tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od nemeckej agentúry DPA.