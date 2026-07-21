Americký prezident Donald Trump ostro varoval jemenských povstalcov húsíov pred blokádou saudskoarabských prístavov. Počas stretnutia s libanonským náprotivkom v Bielom dome zároveň potvrdil prebiehajúce sťahovanie izraelských vojakov z Libanonu a avizoval ďalšie útoky na iránske jadrové zariadenia, ak bude Teherán pokračovať vo svojom jadrovom programe.
Americký prezident Donald Trump v utorok 21. júla vyhlásil, že Spojené štáty (USA) sa postarajú o jemenských povstalcov húsíov, ak táto Iránom podporovaná skupina naplní svoje hrozby a bude blokovať prístavy Saudskej Arábie. Trump sa tak vyjadril na stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom priamo v Oválnej pracovni.
Ak sa niečo také stane, postaráme sa o to,
odpovedal šéf Bieleho domu na novinársku otázku ohľadom húsíov, ktorí ešte v pondelok 20. júla oznámili námornú blokádu.
Tento krok by mal podľa bezpečnostných a ekonomických analytikov ďalekosiahle následky:
- narušil by medzinárodnú plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab,
- mohol by spôsobiť ešte výraznejšie otrasy na trhoch s energetickými nosičmi,
- situáciu by extrémne skomplikoval aj v súvislosti s nedávnym uzavretím Hormuzského prielivu.
Sťahovanie z Libanonu a podpora armády
V prípade sťahovania jednotiek štátu Izrael z južného Libanonu, ktorý okupujú, Trump potvrdil, že tento proces sa už oficiálne začal. Izraelské jednotky sa podľa neho v súčasnosti presúvajú do iných sekcií a na mieste veľmi dobre spolupracujú s vojakmi libanonskej armády.
Na otázku, ako by USA mohli podporiť libanonskú armádu v tejto zložitej operácii, americký líder reagoval, že Washington má pripravené veľmi konkrétne plány, do ktorých sa zapoja aj ďalší spojenci, pričom vyzdvihol, že Libanon je čoraz viac sebestačný. Awn v tejto súvislosti vyzval na zachovanie americkej podpory a varoval, že na juh Libanonu by sa bez pomoci USA mohol vrátiť nebezpečný chaos, ktorý tam vládol v 70. rokoch minulého storočia.
Tvrdé varovanie pre Irán a hrozba útokov
Pred samotným rokovaním prezidentov sa Trump obšírne vyjadril aj k nedávnej eskalácii vzťahov s Teheránom. K nej došlo napriek tomu, že obe strany podpísali memorandum o porozumení, ktoré malo otvoriť cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode.
Ak by sme teraz odišli, Iránu by trvalo 20 až 25 rokov, kým by sa obnovil. Vôbec sme ešte neskončili,
vyhlásil Trump na margo zastavenia iránskych hrozieb a snáh o dosiahnutie mierovej dohody. Zároveň zopakoval svoje tvrdenie, že ak by USA v júni 2025 preventívne nezaútočili na iránske jadrové zariadenia, Teherán by mal dnes k dispozícii jadrovú zbraň a Izrael by už neexistoval.
V súvislosti s aktuálnymi správami o tom, že islamská republika sa snaží zrekonštruovať jedno zo zničených jadrových zariadení, prezident rázne avizoval ďalšie vojenské zásahy. Pravdepodobne už čoskoro bude cieľom amerického útoku oblasť Natanzu, kam mal Irán podľa správ amerických médií presunúť svoj jadrový materiál. Informácie o medzinárodnom vývoji sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od stanice Sky News.