Opozičné strany a mimoparlamentní Demokrati bijú na poplach pre vážne kybernetické útoky Ruskej federácie voči Slovensku. Od premiéra Roberta Fica žiadajú okamžité zvolanie bezpečnostnej rady štátu. Útoky hackerov mali cieliť na kritickú infraštruktúru, pričom opozícia ostro kritizuje vládne mlčanie a žiada ráznu diplomatickú odozvu voči Moskve aj predvolanie veľvyslanca.
Výzvy na adresu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) adresovali zástupcovia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS), poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí) aj mimoparlamentní Demokrati. Dôvodom je bezprecedentné ohrozenie kybernetického priestoru.
Ciele útokov a kritika diplomacie
Podľa zistení hnutia PS smeroval sofistikovaný kybernetický útok primárne na strategické oblasti štátu. Zasiahol najmä nasledujúce kľúčové sektory:
- kritickú infraštruktúru štátu,
- zbrojársky priemysel,
- energetiku,
- automobilový priemysel.
Líder PS pre oblasť spravodajských služieb Peter Bátor upozornil, že zďaleka nejde o prvý takýto incident a kritizoval aj kroky ministerstva zahraničných vecí.
To naozaj v situácii, keď Rusi útočia na kritickú infraštruktúru štátu, ideme prijímať človeka, ktorý má tieto aktivity na starosti? Takto vyzerá suverénna slovenská diplomacia?
spýtal sa Bátor v súvislosti so schvaľovaním ruského vojenského pridelenca. Opozícia vyzýva ministra Juraja Blanára (Smer-SD), aby proces prijatia bezodkladne zastavil, predvolal si ruského veľvyslanca a žiadal rázne vysvetlenie.
Mlčanie vlády ako bezpečnostná hrozba
Kritikou na adresu predsedu vlády nešetril ani poslanec PS Ján Hargaš, ktorý poukázal na reálne riziká rozvratu zdravotníctva, dopravy či energetiky, ak sa štát nebude aktívne brániť.
Po potvrdených útokoch hekerov premiér mlčí. Vyzývame Fica, aby ukončil dovolenku a okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Ľudia si zaslúžia vedieť, aké opatrenia vláda prijala, aby sa to nestalo,
uviedol Hargaš. Bývalá ministerka informatizácie Remišová označila udalosť za sofistikovanú špionážnu operáciu ruskej tajnej služby, pri ktorej je mlčanie premiéra absolútne neprijateľné. Podľa podpredsedu PS Ivana Korčoka je samotná nečinnosť štátnych orgánov priamym ohrozením bezpečnosti Slovenska. Mimoparlamentní Demokrati žiadajú okamžitú koordináciu s partnermi v Severoatlantickej aliancii (NATO) a Európskej únii (EÚ).
Reakcia rezortu diplomacie a parlamentu
Z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre tlačovú agentúru TASR uviedli, že Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu EÚ z 13. júla, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie, a podporilo prijatie cielených sankcií. Rezort zároveň potvrdil, že aktivity spájané so 16. centrom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) vníma mimoriadne vážne.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok 21. júla na margo situácie skonštatoval, že parlament momentálne neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania pre kybernetické hrozby z Ruska.