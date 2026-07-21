Tragický koniec mala dopravná nehoda v okrese Piešťany, pri ktorej sa zrazilo osobné auto s cyklistkou. Staršia žena pravdepodobne nedala prednosť v jazde a utrpela devastačné zranenia. Záchranári ju síce okamžite previezli do nemocnice, no svoj boj o život po niekoľkých hodinách prehrala. Polícia už v prípade začala trestné stíhanie.
K fatálnej dopravnej nehode došlo v utorok 21. júla v obci Veľké Kostoľany v okrese Piešťany. Podľa prvotných zistení z miesta zrážky 74-ročná cyklistka pravdepodobne nedala prednosť prichádzajúcemu vozidlu, čo malo za následok nevyhnutný náraz.
Márny boj o život v nemocnici
Zranenú ženu museli po tvrdej kolízii urgentne ošetrovať privolaní záchranári, ktorí ju v kritickom stave následne transportovali do zdravotníckeho zariadenia, kde o jej život bojovali lekári.
Staršia žena bola privolanými záchranármi prevezená do trnavskej nemocnice. Po pár hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla,
priblížila tragické následky trnavská krajská polícia vo svojom vyhlásení k nehode.
Vyšetrovanie a trestné stíhanie
Miesto smrteľnej dopravnej nehody policajti bezprostredne po udalosti zadokumentovali a v súčasnosti prebiehajú ďalšie dôležité procesné úkony. V súvislosti s tragédiou platia nasledujúce fakty:
- presné príčiny a detailné okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,
- znalci budú posudzovať mieru zavinenia oboch účastníkov cestnej premávky,
- prípad už polícia oficiálne vedie v súvislosti s prečinom usmrtenia.