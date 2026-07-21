Problémový medveď, ktorý v polovici júla napadol muža priamo v zastavanej časti obce Závažná Poruba, je už po smrti. Zásahový tím zviera identifikoval a eliminoval, pričom jeho uhynuté telo našli počas pondelkovej dohľadávky. Samospráva bije na poplach a pre nadmerný výskyt šeliem žiada rezort životného prostredia o urýchlené legislatívne zmeny.
Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža v intraviláne obce Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš, definitívne eliminovali. Zásahový tím pre riešenie problematiky medveďa hnedého identifikoval problémového jedinca a následne po vykonaní profesionálneho zásahu prebiehala jeho dohľadávka. Tá bola v pondelok 20. júla oficiálne ukončená nájdením uhynutého jedinca. Obec o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.
Útok v centre obce a záchranná akcia
K samotnému napadnutiu muža došlo podľa starostu obce Vladimíra Mlynčeka priamo v zastavanej časti dediny, a to len približne 100 metrov od budovy obecného úradu.
Našťastie sa celý incident skončil len povrchovými zraneniami. Na miesto okamžite prišla polícia i záchranári, ktorí napadnutého muža ošetrili a následne odviezli do nemocnice na nevyhnutné lekárske vyšetrenia,
uviedol starosta Mlynček k detailom záchrannej akcie.
Tretí prípad a žiadosť na ministerstvo
Starosta zároveň doplnil, že v tomto roku ide už o tretí zaznamenaný prípad pohybu medveďa priamo v dedine, avšak vôbec prvý, pri ktorom šelma reálne napadla človeka. Samospráva preto okamžite koná a od štátu požaduje rázne kroky k riešeniu kritickej situácie:
- žiada o vytvorenie takých legislatívnych podmienok, ktoré umožnia efektívny manažment populácie medveďa hnedého v oblastiach s jeho nadmerným výskytom,
- už 24. júna sa obec obrátila oficiálnym listom priamo na ministra životného prostredia,
- v liste vedenie dediny žiada o prijatie konkrétnych a rýchlych opatrení na ochranu života, zdravia a majetku miestnych obyvateľov.